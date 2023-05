Le Heat en veut-il simplement plus que les Knicks ?

Les Knicks sont-ils en train de lâcher contre le Heat ? C’est bien possible puisque sportivement, les joueurs de New York sont désormais menés 3-1, mais aussi mentalement, avec les propos de Julius Randle après cette nouvelle défaite à Miami.

L’intérieur avait pourtant retrouvé la mire avec 20 points à 8/13 au shoot, mais il pointe les manques, de lui et ses coéquipiers, face à Jimmy Butler.

« Peut-être en veulent-ils plus que nous. Je ne sais pas », lance Julius Randle à ESPN. « Il faut qu’on regarde au fond de nous et qu’on se demande à quel point on veut cette série. On est comme ça depuis le début de saison, on doit trouver une manière de monter d’un cran, de garder cette saison en vie. »

Le Heat a dominé au rebond dans ce Game 4 avec 44 prises contre 35. Plus symbolique et frappant encore : les sept rebonds offensifs des troupes d’Erik Spoelstra dans le dernier quart-temps. « On doit être plus présent physiquement », regrette Tom Thibodeau pour le New York Post.

Demain c’est loin pour les Knicks

Les Knicks auront-ils une réaction dans le Game 5 mercredi soir au Madison Square Garden ou le Heat a-t-il définitivement mis la main sur la série et pris l’ascendant psychologique ?

« On doit avancer, c’est mon état d’esprit », répond Jalen Brunson. « On est au bord de l’élimination, donc il faut donner tout ce qu’on a. On doit tous penser comme ça. C’est facile à dire mais ce sera essentiel de garder confiance. »

New York ne doit plus réfléchir : il faut gagner tous les matches pour espérer se qualifier. Mais il ne faut pas se projeter non plus, en commençant déjà par s’assurer la victoire dans la cinquième manche à venir.

« On doit remporter quatre matches pour gagner cette série, donc il ne faut penser qu’à une seule chose, c’est prendre le prochain », prévient Tom Thibodeau. « Quart-temps par quart-temps. Demain c’est loin. On doit uniquement penser à ce prochain match. »