Julius Randle conscient de devoir faire beaucoup mieux

Dix points. Voilà ce qui sépare la moyenne au « scoring » en saison régulière de Julius Randle de sa moyenne de playoffs. Auteur de son année la plus productive en carrière – 25 points chaque soir – l’intérieur new-yorkais est beaucoup plus à la peine en postsesason, avec seulement 15 unités.

« Certains tirs sont différents. La défense est un peu plus serrée. Je dois donc faire mieux pour trouver des moyens d’être productif, mais ça va aller », promet l’intérieur qui, pour sa défense, peut mettre en avant sa récente entorse à la cheville, réveillant un problème qui a déjà plombé sa fin de saison régulière.

Voilà ce qui pourrait expliquer ses difficultés à enchaîner dans ces playoffs. Auteur de son meilleur match de ces phases finales, lors du Game 2 face au Heat avec 25 points (8/18 aux tirs), 12 rebonds et 8 passes, il a conclu la partie suivante avec seulement 10 points à 4/15 aux tirs.

« Leur défense est très bonne. Il y aura deux ou trois gars autour de vous, vous devrez lire le jeu et faire confiance à la passe. Mais quand on se met dans des situations où on peut faire des fixations-passes et lui donner la balle dans des espaces libres, alors il va marquer avec efficacité », anticipe Tom Thibodeau, qui a déjà réclamé une meilleure lecture du jeu à ses joueurs.

En plus d’être bien défendu individuellement par Bam Adebayo, le gaucher ne brille pas toujours par la qualité de ses choix de tirs. Dans ce Game 3, on l’a vu forcer à plusieurs reprises face au pivot adverse. Cela se ressent dans les pourcentages de réussite : 36%, dont 21% de loin, sur la série. La faute à un manque d’explosivité engendrée par ses douleurs à la cheville ? Possible, surtout qu’il paraît également emprunté en défense.

Oublier le match précédent

Son bilan chiffré d’ensemble, en comptant la série précédente face aux Cavs, est comparable. Ce n’est pas la première fois que Julius Randle a du mal à s’exprimer en playoffs. Deux ans plus tôt, pour sa première épopée en carrière dans ce contexte, il avait plafonné à 18 points à… moins de 30% de réussite face aux Hawks au premier tour.

Comment expliquer la mauvaise passe actuelle ? « Leur défense est excellente sur demi-terrain. Notre rythme, en contre-attaque, sur les tirs ratés ou réussis, doit être meilleur. Également sur demi-terrain », réclame Julius Randle qui, personnellement, dit ne pas vouloir « se laisser emporter par les émotions. Tu apprends du match précédent, tu ne peux pas t’en débarrasser. Tu apprends du match précédent, ce que tu peux faire mieux. »

« Un match ne va pas déterminer comment on va se sentir au prochain match ou ce qu’on pense de l’avenir. Chaque match est différent et on doit le traiter comme tel », termine l’intérieur, tout de même bien conscient qu’il va devoir hausser son niveau de jeu pour tenter d’égaliser lors du Game 4, la nuit prochaine (01h30).

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.