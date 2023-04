Julius Randle continue de serrer les dents

Les Knicks mènent désormais 3-1 mais Julius Randle n’est pas vraiment entré dans sa série face aux Cavaliers. Sauf peut-être dans le Game 1, pour son retour après des matches manqués suite à une blessure à la cheville gauche.

Car avec seulement 14.8 points de moyenne à 32 % de réussite au shoot et 26 % à 3-pts, l’intérieur ne pèse pas énormément offensivement. Il a même terminé le Game 4 sur le banc, avec sept points à son compteur… Pourquoi est-il si moyen ? Parce que sa blessure à la cheville n’est pas encore derrière lui.

« Julius a donné tout ce qu’il avait », explique Tom Thibodeau à ESPN. « Beaucoup ne joueraient probablement même pas. En revenant aussi vite, je savais qu’il serait plus touché que les autres joueurs. Il a été absent pendant longtemps. On a plusieurs jours avant le prochain match, il aura donc du temps pour récupérer. C’est essentiel. »

Julius Randle, 3e option en attaque

Les Knicks iront à Cleveland mercredi soir. Ces deux jours complets de repos suffiront-ils à Randle ?

« Le truc, c’est qu’il a bossé pour être de retour à temps », rappelle le coach de New York. « Il faut le souligner et c’est ce que j’aime chez Julius. Il donne tout. Il a joué 77 matches, s’est blessé, et a ensuite travaillé comme un fou pour revenir. Il le fait encore. C’est le défi. »

En attendant de retrouver leur All-Star à son niveau, ce sont Jalen Brunson et RJ Barrett (55 points à eux deux dans le Game 4) qui portent les Knicks.

« Julius est notre leader depuis que je suis arrivé », déclare le meneur de jeu. « Ce qu’il fait sur le terrain ou en-dehors, c’est incroyable. Il est spécial. Tout ce qu’il veut, c’est gagner et cet état d’esprit est contagieux. Il est notre leader donc on assure ses arrières. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.