La montée en puissance de Max Strus

« C’était Max, ça a démarré avec lui […] Max a été… Max a fait du Max ! Je voudrais en dire davantage ! » Kevin Love a beau en rigoler, le vétéran sait à quel point son coéquipier Max Strus a fait du bien au Heat la nuit dernière.

À l’occasion de la troisième manche entre Miami et New York, il s’est comporté comme le troisième homme derrière les figures de proue que sont Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Auteur d’un panier à 3-points après avoir reculé en dribble dans le corner, l’ailier a enchaîné avec un contre de Jalen Bruson puis une contre-attaque terminée en « finger roll ». Quelques possessions plus tard, le même Kevin Love a signé une nouvelle relance, qu’il maîtrise si bien, vers Max Strus pour un dunk toujours en contre-attaque.

Sans forcer, il a ainsi inscrit 9 de ses 19 points (7/14 aux tirs dont 3/10 à 3-points) dès ce premier quart-temps. « Offensivement, il nous apporte une vraie étincelle. C’est un compétiteur. On savait et on sait que, contre cette équipe, beaucoup de gars doivent poser leur empreinte sur le jeu », apprécie Erik Spoelstra.

Prêt à prendre le relais

Le coach du Heat s’arrête également sur son engagement de l’autre côté du terrain, dans ce qui ressemble à la définition d’un « 3&D » : « Il fait beaucoup de bonnes choses en défense, que ce soit dans l’impact physique, les écrans retard et aux rebonds. Et s’il ne les prend pas, il peut dévier le ballon vers un autre. »

Ses 19 points dans cette partie marque sa meilleure sortie depuis le début des playoffs. Titularisé comme la saison passée dans les dernières semaines, le joueur non-drafté avait signé un premier tour discret face aux Bucks avec un peu plus de 6 points de moyenne.

Cette série face aux Knicks semble lui permettre de retrouver des couleurs. Dans le Game 2, sans Jimmy Butler et malgré une douleur dans le bas du dos, il avait déjà planté 17 points. « On voulait vraiment ce match et je pense qu’on aurait dû l’emporter. Il était entre nos mains et on l’a laissé filer. C’est difficile mais jouer sans notre meilleur joueur a été une source d’inspiration », lâchait alors le joueur de 27 ans.

« Beaucoup de gars veulent des rôles plus importants, élever leur niveau de jeu et aider l’équipe à gagner. Ils sont impatients d’avoir des opportunités comme celle-ci. Nous sommes tous des compétiteurs. Ce genre d’opportunités ne nous fait pas peur. Donc on va élever le niveau quand l’équipe en a besoin », avait promis le shooteur qui joint le geste à la parole en ce moment pour un Heat qui a perdu Tyler Herro et Victor Oladipo dans ces playoffs.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 Total 189 23 42.7 37.1 82.0 0.4 2.2 2.7 1.5 1.7 0.4 0.7 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.