Pour Bam Adebayo, la défaite du Heat s’est jouée sur sa faute en fin de match

« Je sais ce qui a cloché. » Pour Bam Adebayo, l’explication à la courte défaite du Heat, dans le Game 2 à New York, se situe au milieu du quatrième quart-temps. « Le tournant du match, c’est lorsque je suis tombé sur Isaiah (Hartenstein) et que (Jalen) Brunson a converti un panier à 3-points avec la faute, techniquement », développe le pivot.

Il fait ici référence à ce qu’il s’est passé à sept minutes de la fin de la rencontre. Caleb Martin venait de convertir un panier primé pour offrir deux possessions d’avance à son équipe (87-93). Là-dessus, Tom Thibodeau prenait un temps-mort après lequel l’action en question est survenue.

Après une bonne circulation de balle new-yorkaise, Julius Randle a trouvé Jalen Bruson, seul dans le corner à 3-points. Bam Adebayo était dans l’optique d’aller le contester mais IsaiahHartenstein a fait opposition avec son corps et s’est écroulé au contact de son homologue floridien.

Une fois les ralentis examinés, les arbitres ont validé le panier à 3-points du meneur des Knicks et accordé un lancer-franc au pivot, soit effectivement une action à quatre points. Derrière, Miami a perdu son premier ballon du quart-temps, puis Jalen Brunson a de nouveau sanctionné avec un « fadeaway » plus près du cercle.

Et voilà comment New York a signé un 6-0 et Erik Spoelstra dû prendre un temps-mort à son tour, une minute seulement après celui du coach adverse. « Derrière, il y a eu une sorte de possession de quatre minutes, c’était physique. On aurait dit trois heures dans un nuage de poussière. Ça a fait basculer la dynamique, et ils ont pris l’avantage », décrit Erik Spoelstra sur ce qui a suivi la faute de son pivot.

Un record pour les joueurs non-draftés

« Je dois être meilleur. J’ai eu le sentiment que ce match reposait sur moi et je l’ai perdu pour nous. J’ai très mal joué. Je prends ce match pour moi », se jette la pierre le pivot, auteur de 15 points (5/10), 8 rebonds et 6 passes. Sévère avec lui-même, il sait qu’il était particulièrement attendu dans cette rencontre en l’absence de Jimmy Butler. À ses côtés, ce sont Caleb Martin (22 points), Gabe Vincent (21) ou encore Max Strus (17) qui ont fait le job.

ESPN remarque au passage que les joueurs non-draftés de l’équipe ont inscrit 74 des 105 points de l’équipe, un record dans l’ère de la NBA « moderne » (depuis 1966). Voir des joueurs non-draftés apporter au moins 50 points dans un match de playoffs n’était arrivé qu’à cinq reprises. Et c’était le Heat à chaque fois, au cours des deux dernières saisons.

Alors oui, Bam Adebayo et le Heat peuvent nourrir quelques regrets avec cette défaite. Mais également se féliciter d’être passés tout près d’une seconde victoire, malgré le retour de Julius Randle de l’autre côté et l’absence de Jimmy Butler du leur.

« On doit trouver un moyen d’essayer de gagner sans notre joueur clé. On était proches, on a eu une opportunité. On n’a pas gagné mais on a fait du bon boulot en jouant dur », apprécie ainsi Kyle Lowry. « Des deux côtés du terrain, on a fait tout ce qu’il fallait pour se donner une chance de gagner à l’extérieur. Nos gars étaient dans le combat », complète son coach.

« On voulait vraiment ce match et je pense qu’on aurait dû l’emporter. Il était entre nos mains et on l’a laissé filer. C’est difficile mais jouer sans notre meilleur joueur a été une source d’inspiration. C’était bien de voir d’autres gars s’impliquer et se battre comme ça, mais on voulait absolument rentrer chez nous avec la victoire », regrette encore Max Strus, dont la formation rejouera samedi soir en Floride.