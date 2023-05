Au bout du suspense, les Knicks égalisent face au Heat !

Le cœur de ce Heat est impressionnant ! Alors qu’on leur promettait l’enfer dans ce Game 2 en l’absence de Jimmy Butler, héros du Game 1 remporté par Miami, les Floridiens ont réussi à tenir les Knicks en respect pour le deuxième match de suite au MSG avant de finalement s’incliner face au trio Brunson-Hart-Randle, qui a su finir fort afin de maintenir son équipe en vie dans la série.

Le raz-de-marée new-yorkais n’a pas eu lieu en début de match. Au contraire, Miami a fait en sorte d’empêcher le MSG de s’enflammer sur la première mi-temps pour commencer, avec d’abord le quatuor Vincent-Strus-Martin-Love pour répondre aux assauts de RJ Barrett de loin, puis une adresse extérieure qui s’est ensuite concrétisée via Duncan Robinson et encore une fois le tandem Martin-Love afin de résister à un Julius Randle remonté comme une pendule (51-54 à la pause).

Josh Hart, héros des Knicks

Miami a continué à faire la course en tête au retour des vestiaires, jusqu’à ce que Jalen Brunson ne commence enfin à enflammer la salle avec deux missiles à 3-points puis un « floater » pour refaire passer les locaux en tête (74-73). Le MSG était à l’affut de la moindre occasion pour monter en température et a bien cru que le 2+1 en contre-attaque de Quentin Grimes puis les deux paniers coup sur coup d’Immanuel Quickley allaient lancer la fronde. Il n’en a rien été (85-85).

Miami a en effet tiré en premier en s’appuyant sur Gabe Vincent, auteur d’un deuxième panier à 3-points de suite puis d’un drive vers le cercle avant de trouver Caleb Martin derrière l’arc pour refroidir l’ambiance (87-93). Mais le 6e homme des Knicks n’avait pas dit son dernier mot, et a rétorqué avec un missile de loin et un step-back pour égaliser à 93-93 à l’entrée du « money-time ».

C’est à ce moment que les locaux ont pris le contrôle du match avec deux paniers à 3-points signés Jalen Brunson et Josh Hart. Peu après, c’est Julius Randle qui a trouvé Josh Hart dans le corner à deux reprises. La première a traversé le filet, la seconde a vu Josh Hart s’envoler pour arracher un rebond offensif et permettre à Julius Randle d’ajouter finalement deux points de plus aux lancers-francs (106-100). Avec deux nouveaux rebonds pris en haute altitude, Josh Hart a fini par sécuriser la victoire en scorant les trois derniers lancers de la victoire pour permettre aux siens de s’imposer 111-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cœur du Heat. La capacité de cette équipe de Miami à s’arracher même dans l’adversité continue d’impressionner. Le contexte du soir n’était clairement pas en leur faveur avec l’absence de leur joueur majeur dans l’une des atmosphères les plus chaudes de la NBA. Malgré ça, avec beaucoup de rigueur et de cœur, les Floridiens ont tenu la dragée haute aux Knicks jusque dans les dernières minutes du match. Même s’il n’y a pas eu la victoire au bout, nul doute qu’Erik Spoelstra a dû féliciter ses troupes pour le contenu affiché dans ces conditions.

– Le rôle des lieutenants des Knicks. On ne le répète jamais assez, le rôle des bien nommés « role players » est primordial en playoffs. Si Jalen Brunson a été énorme sur la fin de match, on soulignera quand même l’importance d’un Isaiah Harteinstein, qui s’est battu sur chaque ballon et a réussi à gober quelques précieux rebonds offensifs, mais aussi et surtout Josh Hart, qui a su élever son niveau de jeu sur la fin en claquant deux missiles à 3-points depuis le corner, en prenant des rebonds en très haute altitude et en inscrivant les lancer-francs qui ont scellé le sort de la rencontre.

– Le souci du détail. Une rencontre aussi serrée est susceptible de basculer à chaque instant. C’est ainsi qu’à 99-96, le Heat pourra regretter l’erreur des arbitres d’avoir refusé un lay-up tout cuit à Gabe Vincent, estimant que l’horloge des 24 secondes était arrivé à son terme sans que le ballon n’ait touché le cercle. Or celui-ci a bien éraflé le cercle sur la tentative à 3-points de Caleb Martin. Le panier de Gabe Vincent n’aurait peut-être pas permis à Miami de l’emporter, mais tout du moins de continuer à maintenir les Knicks sous pression. Au lieu de ça, Jalen Brunson a placé un floater pour porter l’écart à +5, à moins de trois minutes de la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Le meneur a été à la hauteur des attentes avec une très bonne sélection de tir, et une gestion du ballon pratiquement impeccable ponctuée par un seul ballon perdu, lorsqu’il s’est dribblé sur le pied à un moment pourtant critique. Il s’est très bien repris ensuite en enchaînant les paniers décisifs pour créer un écart définitif avec Miami.

✅ Julius Randle. Du très bon Julius Randle pour son retour de blessure. Agressif, il a porté son équipe sur ses épaules en deuxième quart-temps alors que le Heat faisait le forcing pour essayer de faire le trou. Il finit à deux passes décisives du triple-double.

✅ Josh Hart. Depuis son arrivée à New York, on ne cesse de répéter qu’il a le potentiel et le profil pour devenir l’âme de cette équipe. Il l’a démontré cette nuit en faisant un match « à la Josh Hart », à 200% à chaque seconde sur le parquet pour terminer à 14 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Avec Jalen Brunson, il a ainsi été l’homme du « money-time ».

✅ Gabe Vincent. Avec Caleb Martin, il a été celui qui a le plus élevé son niveau de jeu en l’absence de Jimmy Butler. Il a surtout été celui qui a failli offrir un deuxième succès au Heat lorsqu’il a enchaîné deux paniers à 3-points, un drive conclu par un lay-up puis une passe décisive pour le 3-points de Martin. La séquence est toutefois arrivée un peu trop tôt dans le dernier acte et a laissé le temps aux Knicks de se refaire.

⛔️ Kyle Lowry. Le joueur reste précieux par son leadership, la qualité de sa vision de jeu, son intensité et la précision de ses passes. Il a toutefois un peu péché au scoring, avec un 3/9 au tir à 0/4 de loin. Rien de dramatique mais on en attendait plus de lui sur ce point en l’absence de Jimmy Butler.

LA SUITE

Game 3 : ce samedi à 21h30 à Miami.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.