Jimmy Butler se décidera au tout dernier moment

Blessé à la cheville droite à la fin de la première manche, mais leurre de luxe pour le Heat dans la victoire au Madison Square Garden, Jimmy Butler est encore dans le flou à quelques heures du Game 2. Jouera ou jouera pas ce mardi soir ? Rien n’est sûr pour l’instant.

« Il est aux soins en permanence et on ne le saura probablement pas avant les derniers instants qui précèdent le match », confie Erik Spoelstra à ESPN.

Le Heat a déjà fait le plus dur en reprenant l’avantage du terrain dès le Game 1 face aux Knicks. Les coéquipiers de Jimmy Butler sont donc préparés aux deux scénarios, avec ou sans lui.

« Il le faut car on ne sait jamais. On sera prêt quoi qu’il arrive », explique Caleb Martin. « On a des joueurs capables de faire plus si besoin. Si Butler ne joue pas, on trouvera les solutions », annonce Max Strus.

Avec les forfaits de Tyler Herro et Victor Olapido depuis le début des playoffs, même si ces derniers sont moins importants pour le groupe que Jimmy Butler, les Floridiens savent gérer les absences des uns et des autres. Surtout que côté New York, Julius Randle, absent dans le Game 1, est également dans l’attente. Tout comme Jalen Brunson, annoncé lui aussi incertain pour la rencontre…

« Ce n’est pas comme si ça nous arrivait uniquement aujourd’hui, cela fait six mois qu’on vit ça », rappelle le coach du Heat. « On ne sait pas non plus qui sera disponible pour eux, voilà pourquoi on est concentré sur notre préparation. On va se préparer au mieux et pour les deux situations. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.