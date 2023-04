Max Strus finit de nouveau la saison comme titulaire

Max Strus l’a appris juste en amont de la rencontre face aux Mavs qu’il serait titulaire. Présent dans le cinq du Heat pour une douzaine de matchs de suite à partir de la mi-novembre, l’ailier démarrait depuis le plus clair de son temps sur le banc floridien. Sauf que depuis trois rencontres et jusqu’à la fin de la saison, il va garder sa place dans le cinq.

Exactement comme cela avait été le cas l’an passé. Il avait joué ses six derniers matchs de saison régulière comme titulaire et avait conservé ce statut pour les phases finales. « Ce cinq n’a pas joué beaucoup de minutes au cours de l’année, mais ils ont été très productifs lorsque cela a été le cas. Tout est possible », justifie cette année Erik Spoelstra.

Ces dernières semaines, en plus de son trio de cadres Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro, le coach floridien a fait confiance à Gabe Vincent pour remplacer Kyle Lowry, désormais remplaçant. Pour compléter le cinq, il avait également recours à la dernière recrue, Kevin Love. Ce dernier a fait les frais de la ré-introduction dans le cinq de Strus, titulaire à 31 reprises cette saison.

« Sa polyvalence lui permet d’être efficace dans les deux cinq, qu’il soit titulaire ou pas. Et je lui ai dit à plusieurs reprises que l’on pouvait considérer comme négatif le fait de jouer des rôles différents. Ou comme positif le fait d’être pleinement dans la rotation, de compléter les deux cinq, de continuer à grandir comme joueur en apprenant à gagner et à avoir un impact de différentes manières », rapporte son coach.

Se mettre en mode robot

Ce remaniement est convaincant pour le moment puisque le shooteur affiche 14 points de moyenne (48% à 3-points) sur ces trois rencontres remportées par le Heat. À voir maintenant si ce cinq va rester en place pour les échéances à venir. Jusqu’ici, Strus, baladé entre les postes 2, 3 et 4, est dans l’adaptation permanente.

« Je n’ai pas le choix. Je dois en quelque sorte me comporter comme un robot, savoir que c’est mon travail et que, quoi qu’on me demande ce soir-là, je dois faire de mon mieux. Quel que soit le travail, il faut le faire », livre le joueur de 27 ans, auteur de six paniers primés face à Dallas.

Une situation « difficile » qui lui a aussi permis de grandir. « J’ai beaucoup appris cette année, sur le terrain et en dehors. C’est une sacrée année. Mais je pense que le fait d’avoir gardé le même état d’esprit a été énorme pour moi. J’ai vraiment grandi et mûri tout au long de cette saison. C’est ce dont je suis le plus fier et ce que j’ai le plus appris. »

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 77 29 41.0 34.7 87.6 0.6 2.7 3.3 2.1 2.1 0.6 0.9 0.1 11.7 Total 186 23 42.7 37.0 82.0 0.4 2.3 2.7 1.5 1.7 0.4 0.7 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.