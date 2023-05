LeBron James très fier de voir un membre de sa famille aller à l’université

En plus de la grosse victoire de son équipe face aux Warriors, LeBron James avait un deuxième événement à arroser la nuit dernière : l’engagement de son fils Bronny avec USC. Une décision à laquelle il a logiquement été invité à réagir lors de sa conférence de presse après le Game 3 face à Golden State.

« Tout d’abord, je félicite mon fils pour cette prochaine étape et pour avoir choisi une grande université. Je suis fier de lui. C’est quelque chose d’incroyable », qualifie ainsi le numéro 1 de la Draft 2003, passé de son côté directement de son lycée, St. Vincent-St. Mary, aux Cavaliers.

« À moins qu’on ne parle de l’une de mes arrière-grands-mères ou l’un des mes arrière-grands-pères, ou quelqu’un d’autre avant moi, à ma connaissance, c’est le premier membre du « James Gang » à aller à l’université », poursuit le père de famille, en rappelant que lui-même, n’y est pas allé.

« Son père n’est pas allé à l’université. Sa mère (Savannah) n’est pas allée à l’université. Ma mère (Gloria) a peut-être fait quelques pas sur le campus, peut-être dans un collège communautaire ou quelque chose comme ça. Mais elle n’a pas pu passer beaucoup de temps en cours alors que je courais partout ! C’est très, très, très, très enthousiasmant, très gratifiant et un grand moment pour notre famille », apprécie le joueur des Lakers.

Ce dernier considère que USC va récupérer « un garçon formidable. Il est là pour jouer au basket mais ils vont être très surpris de voir à quel point c’est un bon garçon, même s’ils le visent depuis un moment. »

Avant une réunion de famille en NBA ?

« J’étais sérieux (sur cet objectif de jouer avec son fils dans la Grande Ligue) et je le suis toujours », a-t-il expliqué. « J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue. Mon fils va faire son chemin. Et quel que soit son parcours, peu importe comment ça se déroule, il fera ce qu’il y a de mieux pour lui. Et en tant que son père, avec sa mère, Savannah, son frère et sa sœur, nous le soutiendrons dans tout ce qu’il décidera de faire. Ce n’est pas parce que c’est mon envie ou mon objectif que c’est le sien. Et je suis tout à fait d’accord avec ça ».