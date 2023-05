L’agent de Dillon Brooks critique Shams Charania, « leader en diffusion de fausses informations »

Avec ses provocations, notamment face à LeBron James, et ses performances décevantes sur le terrain dans la série face aux Lakers, Dillon Brooks s’est retrouvé dans son propre piège après l’élimination des Grizzlies.

Dans la foulée, les propos du GM de Memphis, Zach Kleiman, laissaient en tout cas peu de place au doute sur le fait que la franchise n’avait pas vraiment l’intention de retenir l’ailier.

« Je pense qu’il y a certainement eu des distractions que nous avons nous-mêmes créées dans cette série », avait ainsi expliqué le dirigeant. « En regardant vers l’avenir et en réfléchissant au futur, ce sont des choses que nous allons garder à l’esprit du point de vue de la compétitivité ».

Il avait toutefois défendu Dillon Brooks, même si beaucoup y voyaient un message d’adieu.

« Dillon a apporté tellement de bonnes choses à notre équipe, depuis longtemps. Il a travaillé aussi dur que n’importe qui dans ce groupe. Il a donné le ton pour notre défense. C’est quelqu’un de très bien. Je pense que beaucoup d’histoires qui ont été racontées ne reflètent pas qui est Dillon si vous vous asseyez avec lui, si vous dînez avec lui et si vous voyez qui il est en tant qu’homme. C’est tout ce que j’ai à dire sur Dillon pour aujourd’hui ».

Dans la foulée, le Canadien de 27 ans passait son entretien de fin de saison avec ses dirigeants et les « insiders » rapportaient que le club lui avait clairement indiqué son intention de tourner la page.

Dillon Brooks, un bouc émissaire trop parfait ?

Les Grizzlies cherchent davantage d’humilité et veulent s’éloigner de l’insolence affichée par l’équipe ces dernières saisons. Du côté d’ESPN, on explique aussi que Dillon Brooks chercherait un contrat à 25 millions de dollars par an, ou davantage que le rôle de « 3&D » qui lui est réservé dans le Tennessee.

Plus troublant, Shams Charania assurait lui que Memphis ne voulait « en aucun cas » conserver l’ailier.

Une formulation très étonnante pour un joueur pas encore « free agent »… et contre-productive pour le club, qui se prive de quelques options. Stephen Jackson, JJ Redick et Shannon Sharpe ont notamment critiqué la façon dont Dillon Brooks est ainsi poussé dehors, rappelant que les problèmes des Grizzlies viennent d’abord de Ja Morant.

Pour JJ Redick, cette formulation, citée par l’insider de The Athletic, ne peut même pas provenir du club, et il critique donc l’écosystème médiatique, qui s’emballe sur quelques mots anonymes. Sur son compte Twitter, l’agent de Dillon Brooks, Mike George, va plus loin, en partageant d’abord toutes les analyses qui défendent son client, puis en expliquant carrément que Shams Charania est le « leader en terme de diffusion de fausses informations et dans l’attaque des joueurs. Pourquoi les joueurs de la ligue parlent encore à ce type, ça me dépasse. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 Total 345 29 41.6 34.2 79.5 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 0.9 1.6 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.