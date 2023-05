Les rebonds offensifs vont hanter l’été de Mike Brown

Récemment éliminé par ses anciens collègues de Golden State au terme d’un Game 7 qui a tourné au vinaigre, Mike Brown est passé par l’étape inévitable de « l’exit interview » du côté de Sacramento.

Meilleur coach de l’année, le technicien des Kings a évidemment partagé sa déception après l’élimination de son équipe dès le premier tour, alors même qu’elle disposait de l’avantage du terrain après une excellente saison (à 48 victoires pour 34 défaites) conclue à la troisième place à l’Ouest. Mais il a aussi reconnu les nombreux progrès de sa troupe pour ce qui reste sa toute première année à la tête de l’équipe.

« Même si je ne veux pas trop en dire en réagissant encore « à chaud », ce qui va me hanter à propos de cette série, c’est surtout leur capacité à aller chercher les rebonds offensifs », a réagi Mike Brown dans sa conférence de presse de fin de saison. « C’était un facteur qu’on contrôlait et qui a eu un énorme impact sur la série au final. On savait que Steph allait faire des gros matchs, je le sais bien pour l’avoir vécu à ses côtés [à Golden State]. Mais le fait qu’on ait laissé d’autres gars avoir de grosses performances offensives était maîtrisable. C’est un truc qui va probablement me déranger pendant l’été. »

Marqués au fer rouge par le travail de sape d’un Kevon Looney dominateur (11 points, 21 rebonds, 4 passes) dans la peinture et aux rebonds offensifs (10 prises) dans le Game 7, les Kings et Mike Brown vont certainement adapter leur effectif et leurs méthodes pour régler ce problème de taille.

« Le Game 6 a été notre meilleur match de la série »

Mais le manque d’étanchéité du bloc défensif californien n’est pas la seule raison majeure de cet échec cuisant au Game 7. Pour Mike Brown, les trop nombreux lancers ratés ont été autant de balles dans le pied des Kings. Une faute impardonnable à ce niveau…

« Le Game 6 a été notre meilleur match de la série. Et c’est quand TD [Terence Davis] défendait sur Steph. D’un côté, ça nous permettait de donner plus d’espaces à attaquer pour Fox en attaque, car TD peut prendre feu à tout instant à 3-points. On a décidé de faire ce choix et ça a payé donc, au Game 7, on voulait garder le cap et retenter le coup. Ça aurait été mieux si on avait pu contrôler nos rebonds… mais aussi si on n’avait pas fini à 59% aux lancers [16/27 au total] ! C’est difficile de se remettre d’une dizaine de lancers manqués dans un Game 7 décisif, et ce face aux champions en titre ! Pour moi, ce sont ces deux aspects [les rebonds et les lancers] qui nous font perdre le match. »

Forts d’un duo de All-Stars dans la fleur de l’âge, en De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, ainsi que de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel (dont Keegan Murray), les Kings ont surtout mis fin à leur infâme série de 17 saisons sans playoffs. De quoi envisager l’avenir avec optimisme malgré cette sortie de route encore fraîche dans les mémoires.

« On sait qu’il y a des villes où les gars ne veulent pas aller, ou qui hésitent. Et on ne veut clairement pas faire partie de cette liste. Or, avec le groupe qu’on a, on a cette chance que nos jeunes joueurs soient contents d’être ici. On est dans une Ligue de joueurs et si tes joueurs sont heureux, tu as une chance de gagner. »

« Quand Foxy va y arriver, Sacramento va s’embraser ! »

En difficulté en début de série, avec 10 points en cumulé sur les trois premières manches, le rookie Keegan Murray a mieux fini, avec 23 points au Game 4 ou ce double-double à 15 points, 12 rebonds au match 6. Mike Brown voit en lui un élément majeur de son cinq majeur pour les années à venir.

« Il a un tel talent mais comme tous les grands joueurs, il doit passer par certaines étapes. Il doit passer par là pour comprendre qu’il peut évoluer à haut niveau dans ces grands rendez-vous. Car, souvent, la pression est plus interne qu’autre chose. Il a dû gérer beaucoup de choses pour un rookie titulaire en playoffs, même s’il ne le montrait pas forcément aux autres. Il a montré qu’il était plus que capable de tenir sa place. C’est de très bonne augure pour lui et pour notre équipe. »

Malheureusement pas dans son meilleur jour lors du Game 7, à 16 points à 5/19 aux tirs et 6 passes pour 5 balles perdues, De’Aaron Fox n’a clairement pas obtenu la fin de saison qu’il mérite, lui qui a obtenu sa première cape All Star, ainsi que le titre recherché de meilleur joueur clutch cette année. Mais « Foxy », comme l’appelle Mike Brown, a lui aussi les clés du futur des Kings. Son entraîneur pense qu’il a encore de la marge pour progresser !

« Je pense qu’il mérite et qu’il a mérité tout ce qu’il a reçu cette saison. Il forme un super couple avec sa femme Recee [Caldwell] et maintenant une belle famille avec bébés Reign et Kai. Il a une chance de devenir un joueur d’élite. Il a ce petit truc en plus. Il a évidemment les qualités physiques, techniques, mentales. Mais, au début, je pensais qu’il pouvait être bon voire très bon, mais il a dépassé mes attentes. Ça va être dur d’arriver aussi haut mais je vais l’aider à y arriver. Car, quand il va y arriver, Sacramento va s’embraser ! »