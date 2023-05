La série face aux Warriors a boosté la confiance de Keegan Murray

Un bref coup d’œil sur le premier tour de la dernière Draft permet de le réaliser : Keegan Murray est le seul rookie de la ligue à avoir joué un rôle significatif durant ces playoffs. Qui plus est face aux champions en titre, les Warriors.

Malgré ses 22 ans et son inexpérience dans la Grande Ligue, l’ailier a en effet gardé sa place dans le cinq majeur de Mike Brown, qu’il a intégré dès son troisième match de saison régulière pour ne plus le quitter.

Un début de premier tour compliqué pour lui avec seulement 3 points de moyenne à 23% sur les trois premières rencontres. « Le quatrième match a été un tournant pour moi », remarque le rookie, lors de sa conférence de presse finale, sur sa sortie à 23 points (9/13) et 7 rebonds, dans une défaite des Kings. L’ailier a ensuite enchaîné trois nouvelles rencontres à au moins 10 points, soit une moyenne de 14.5 unités (51%) sur les quatre derniers matchs.

« Tout au long de la série, je me suis bien senti. Les deux premiers matches, les gars se sont mis en route. Le troisième match, j’ai rapidement eu des problèmes de fautes, j’ai essayé de démarrer de manière agressive en prenant quelques tirs très tôt. Je crois que j’ai pris trois tirs dans les six premières minutes. À ce moment-là, j’ai su que je pouvais être agressif et intelligent pendant le restant du match », développe Keegan Murray, qui avait terminé avec cinq fautes ce soir-là.

Cette remontée d’adresse était attendue par ses coéquipiers. Après le Game 5, où il avait terminé avec 10 points et 5 shoots tentés, De’Aaron Fox avait d’ailleurs réclamé que l’équipe lui ouvre davantage d’opportunités. « Il est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue et je crois qu’il n’a pris qu’un tir lors du premier quart-temps. Alors on doit l’aider à être ouvert », formulait le meneur, sans exagérer sur le statut de son coéquipier.

Pas seulement du tir à 3-points

Avec 206 paniers inscrits en saison régulière, Keegan Murray a signé un record pour un rookie. Aussi, son excellent 41% d’adresse de loin sur la saison lui a permis de finir aux portes du Top 20 de la ligue en la matière.

« Au fur et à mesure de la série, il a retrouvé sa confiance et n’a pas seulement tiré à 3-points. Il dribblait, allait dans le trafic, tirait des floateurs, des tirs à mi-distance. Des tirs difficiles qu’il ne prenait pas vraiment durant l’année. C’est quelque chose que l’on peut voir et attendre pour l’année prochaine, qu’il soit plus actif avec le ballon », remarque ainsi son coéquipier Domantas Sabonis.

Ce dernier devrait être sollicité par le rookie pour des entraînements communs durant l’intersaison. Keegan Murray entend bosser dans tous les secteurs. « Il s’agit d’être capable de regarder les stats, les vidéos et de décomposer ce sur quoi je dois bosser. Je sais que l’intersaison sera importante pour moi », affiche le rookie qui a eu le temps de s’attirer les louanges de grands noms de la ligue durant cette série.

« L’assurance et l’intelligence avec laquelle il joue : c’est vraiment une révélation », avait déclaré Jeff Van Gundy. « Je suis terriblement impressionné par Keegan Murray. Pas seulement par son tir, mais son jeu d’ensemble. On lui demande, dans un Game 6, de défendre sur Klay Thompson. Il faut être discipliné, intelligent et impliqué », énumérait Mark Jackson.

C’est dire si le rookie a marqué les esprits, après une saison régulière déjà accomplie. « Cette série m’a rendu plus confiant que jamais dans ma capacité à aller de l’avant et à atteindre mon potentiel en NBA », conclut-il.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 Total 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.