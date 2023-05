Les Celtics encore punis par excès de confiance

Les Sixers sont donc arrivés sur le parquet de Boston sans Joel Embiid. Pas la meilleure des situations, à l’extérieur, face aux Celtics, finalistes en titre. Pourtant, avec un James Harden de gala (45 points) et un collectif au niveau, les troupes de Doc Rivers ont arraché ce Game 1.

Si Philadelphie a fait ce qu’il fallait pour se donner une chance, et même plus, les Celtics aussi ont fait le nécessaire pour se tirer une balle dans le pied, avec une défense pas au niveau et une attitude coupable.

« Je trouve qu’on a bien commencé offensivement, mais en défense, le sentiment d’urgence n’y était pas », constate et regrette Al Horford pour ESPN. « L’absence d’Embiid ne doit pas changer les choses, mais en réalité, c’est tout de même le cas. On doit faire mieux et jouer notre jeu en dépit des circonstances. »

Les Celtics ont sans doute pris un trop à la légère cette équipe de Philadelphie privée de son meilleur élément. Mais comme on l’a observé au premier tour contre Atlanta, quand ils sont sérieux, il n’y a pas de problème. Mais dès que la confiance déborde (le dernier quart-temps du Game 5 face aux Hawks), ils se mettent en danger.

Les Celtics ne peuvent pas se permettre d’être faciles

Il suffit de regarder les statistiques : les Sixers ont shooté à 50% de réussite au tir, frappé régulièrement à 3-pts (17 réussites) et n’ont perdu que six ballons…

« Je pense que, à certains moments, on donne trop de liberté à nos adversaires », explique Jayson Tatum. « On laisse trop de rebonds offensifs, de deuxième voire troisième chances, qui nous font mal. On peut clairement faire mieux et mettre plus de pression. »

Il n’y a déjà presque plus vraiment le choix pour les Celtics, qui viennent de perdre l’avantage du terrain. Il faudra réagir dans le Game 2 face une équipe qui sait désormais qu’elle peut venir bousculer les hommes en vert même sans son pivot All-Star.

« Il faut souligner le travail des Sixers », remarque Jayson Tatum. « Harden a marqué 45 points, De’Anthony Melton a inscrit 5 paniers à 3-pts. Les autres joueurs ont élevé leur niveau de jeu, mis des shoots et joué un gros match. On n’a pas fait assez pour l’emporter. »