Une occasion en or manquée pour les Celtics

Les Celtics avaient pourtant été clairs : ils voulaient rapidement finir la série contre Atlanta pour éviter les mésaventures de la saison passée, avec des séries qui durent longtemps et des organismes qui souffrent à enchaîner les matches.

Ce Game 5 à domicile face à une équipe privée de Dejounte Murray avait le parfait profil pour mettre en accord les paroles et les actes, e pendant 36 minutes, Boston a fait ce qu’il fallait pour rejoindre Philadelphie en demi-finale de conférence.

Puis dans le dernier quart-temps, alors qu’ils comptaient treize points d’avance à huit minutes de la fin, ils ont déjoué. Trae Young a fait le reste avec les 14 derniers points de son équipe et le shoot décisif.

Trae Young a fait très mal

« On avait une occasion en or », reconnaît Jaylen Brown pour ESPN. « Nous avons contrôlé le match pendant une majorité du temps, mais Young a fait une remarquable performance dans le dernier quart-temps. Ce dernier panier nous a fait mal. »

Mais pour expliquer ce quart-temps perdu 37-25, est-ce vraiment la seule faute du meneur de jeu des Hawks ? Les Celtics n’auraient-ils pas aussi pêché par suffisance ?

« On peut dire ça », concède Brown. « Nous avons fait quelques erreurs, quelques fautes. On a donné à Atlanta des opportunités de revenir. Il fallait conclure. On a un peu laissé le match nous filer entre les doigts, et eux ont mis les shoots importants. Quand on laisse en vie une équipe, on lui laisse aussi une chance. C’est ce qu’on a fait. »

« On a perdu le rythme offensivement »

En inscrivant seulement 8 points dans les six dernières minutes de la partie, les finalistes 2022 ont été très brouillons au pire moment.

« Je trouve qu’on a eu des bons tirs, mais on n’a pas exécuté notre attaque normalement », constate Joe Mazzulla pour le site officiel de la franchise. « On a perdu le rythme offensivement. On voulait jouer plus vite et finalement, le rythme est parti, et les Hawks ont pu nous mettre la pression et couper nos lignes de passe. »

Les Celtics vont donc s’envoler vers Atlanta avec des regrets plein la tête, mais aussi avec une pression nouvelle puisque les Hawks sont gonflés à bloc et vont retrouver Dejounte Murray pour le Game 6.

« C’est dans ces situations qu’on montre qu’on est fait pour ces moments », annonce Jaylen Brown, auteur de 35 points dans cette cinquième manche. « Ce match est derrière nous, on ne peut plus rien y faire. On a déjà connu ça. C’est malheureux certes et on peut chercher des responsables ou bien prendre le contrôle de la situation. On a une nouvelle occasion de se qualifier devant nous, deux même. On doit être prêt mentalement pour le prochain match. »