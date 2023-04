Les Celtics ne veulent pas traîner à se qualifier

La défaite dans le Game 3 avait sonné comme un rappel à l’ordre. Le Game 4, toujours à Atlanta, était donc celui du réveil et du break pour les Celtics. « Il y a toujours des moments où l’on se laisse aller pendant un ou deux matches », avait remarqué Grant Williams, après la défaite dans le Game 3. « Mais il ne faut pas que cela s’envenime. »

Pas de risque. Boston a rempli sa mission avec une victoire tout en contrôle, qui permet ainsi aux finalistes 2022 de mener 3-1 face aux Hawks, avant de revenir à la maison. Pour Jaylen Brown, c’était le premier gros col de l’ascension des Celtics.

« C’était notre premier test à l’extérieur », estime celui qui a montré deux visages dans cette rencontre pour Mass Live. « On est passé du basket de la saison régulière à celui des playoffs. Les Hawks, il faut leur rendre hommage, se sont battus. Quelques plans de jeu ont volé en éclat car il faut simplement gagné les duels. Il faut se battre, aller au rebond. Les matches deviennent des combats de chiens. »

Ces matches à Atlanta, qui venaient après deux démonstrations à domicile, étaient une parfaite piqûre de rappel pour retrouver les Celtics morts de faim aperçus à l’automne.

« En début de saison, la défaite en finale NBA était notre moteur », rappelle Al Horford pour ESPN. « On s’est un peu éloigné de ça ensuite. Mais désormais, on est en playoffs et ça revient parmi nous, pas forcément de manière collective, mais les joueurs en parlent. C’est toujours là. »

« Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers quand on a de l’avance, car chaque match est important »

Une défaite n’aurait pas été une catastrophe pour Boston, mais plutôt un boulet au pied, avec un Game 5 pivot à négocier et une série qui allait se prolonger. Un scénario que Jayson Tatum souhaitait éviter, mais l’ailier veut aussi conclure dès la prochaine partie.

« On essaie de ne pas se rendre la tâche trop difficile, de ne pas trop se relâcher », lance-t-il. « Il faut jouer avec l’idée qu’on doit gagner pour survivre. On doit apprendre de nos erreurs de la saison passée, qui ont rendu notre route bien plus difficile. »

Le All-Star pense sans doute aux matches perdus contre Milwaukee à domicile, le Game 1 et le Game 5 de la demi-finale de conférence, ou encore à cette avance gâchée contre Miami en finale de conférence, quand les Celtics menaient 3-2 et ont été obligés d’aller chercher leur qualification lors d’un Game 7 à l’extérieur. Résultat : en Finals contre les Warriors, Marcus Smart et ses coéquipiers étaient rincés physiquement…

« Ce Game 1 face aux Bucks, on s’est fait botter les fesses car on ne s’était pas encore ajusté à cette série, plus physique », se souvient le meneur de jeu. « Et ça nous a fait mal, ça a été plus dur ensuite. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers quand on a de l’avance, car chaque match est important. La saison dernière, à certains moments, on s’est un peu relâché. »