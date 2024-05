Une défaite aux allures de rappel à l’ordre pour Boston

Après avoir fait le boulot et dominé les deux premiers matchs de la série, Boston se rendait en Géorgie avec l’idée d’assommer Atlanta en remportant le Game 3. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, notamment à cause d’une défense visiblement restée dans le Massachusetts.

Avec pas moins de 130 points encaissés (dont 74 rien qu’en première mi-temps), les Celtics ont réalisé l’une de leurs trois pires prestations défensives de la saison dans une rencontre sans prolongation, et voilà les Hawks de retour à 2-1 avec la possibilité d’égaliser lors du Game 4, qui se jouera encore à la State Farm Arena.

« Vous donnez confiance à ces gars, mais ce sont des joueurs NBA, il y en a beaucoup qui sont ici pour une bonne raison. Quand vous donnez confiance à des gars comme ça à la maison, voilà ce que vous obtenez… », pestait après coup Marcus Smart, en référence à l’adresse d’Atlanta (56%, dont 44% à 3-points).

Les Celtics mangés au rebond

Le Défenseur de l’année 2022, parmi ceux en difficulté face au duo Trae Young/Dejounte Murray, n’a pas non plus apprécié le visage affiché au rebond par son équipe, dominée… 48-29 dans ce secteur. Avec la bagatelle de 11 rebonds offensifs et 23 points en seconde chance accordés à Clint Capela, Onyeka Okongwu, Saddiq Bey et consorts…

« Il n’est pas question de tactique ou autre chose, c’est juste une question de volonté », ajoutait ainsi Marcus Smart, sur cet aspect du rebond. « [Cette nuit], les Hawks en voulaient plus que nous. Ils y vont tous les soirs, nous devons être capables d’arrêter ça. Ils se sentent bien quand ils obtiennent des secondes chances. »

« C’est une question d’effort, d’effort d’équipe : tout le monde doit batailler au rebond », confirmait Robert Williams. « Tous ces gars [à Atlanta] sont coriaces, je suis sûr que leur coach a mis l’accent sur la domination du rebond et ils sont à l’aise là-dedans. Nous devons nous mettre à leur hauteur sur le plan physique, dès le départ. »

Ne pas subir, mais donner le ton

Dans ce Game 3, Boston s’est donc fait écraser à l’intérieur et a perdu la bataille de la peinture (40 points, contre 54 en face…), ce qui doit servir de leçon en vue du prochain match. Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Joe Mazzulla se font rappeler à l’ordre par un adversaire supposément moins fort mais, en playoffs, ce genre de mésaventure n’a pas les mêmes répercussions qu’en saison régulière.

À Marcus Smart et Robert Williams de montrer l’exemple, eux qui sont considérés comme les patrons de la défense celte, mais Jayson Tatum et Jaylen Brown doivent également faire mieux, tant dans la combativité que dans le jeu. Cela tombe bien : ils en sont tous les deux conscients.

« Je dois mieux jouer », admettait Jayson Tatum. « J’ai connu quelques pertes de balle bêtes et prématurées, notamment près du cercle, quand j’essayais de gratter des fautes. La défaite de ce soir est pour moi. »

« C’est un combat de chiens », poursuivait Jaylen Brown. « [Les Hawks] sont très athlétiques, ils jouent dur, ils mettent leurs mains sur les ballons. Parfois, on avait l’impression que le ballon rebondissait loin de nous et allait vers eux, mais nous devons provoquer cette chance et être meilleurs au rebond offensif. »

Entre manque d’envie et intensité en déclin, ou mauvais contrôle des « role players » adverses, on peut dire que les Celtics n’ont pas réussi grand-chose sur le plan défensif. Nul doute que cet avertissement saura les motiver pour le Game 4 et il le faudra de toute façon, pour empêcher les Hawks de reproduire une telle performance offensive, puisque c’est dans ce genre de configuration qu’ils excellent après tout.