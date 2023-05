Avec un immense James Harden (45 points), les Sixers récupèrent déjà l’avantage du terrain à Boston !

Sans manquer de respect à New York et Miami, cette affiche entre Boston et Philadelphie était clairement la demi-finale la plus alléchante et attendue de la conférence Est, et en cela ce Game 1 n’a pas déçu. Bien au contraire avec un duel exceptionnel entre James Harden et Jayson Tatum !

A priori déséquilibré sur le papier, à cause de l’absence de Joel Embid côté Sixers, ce premier match de la série s’est toutefois avéré être plus serré que « prévu », entre deux équipes qui ont livré une démonstration d’adresse (51% aux tirs pour Philadelphie, 59% pour Boston). Sous l’impulsion, de part et d’autre, des gros cartons de Jayson Tatum (39 points, 11 rebonds et 5 passes) et surtout James Harden (45 points et 6 passes).

Le meneur de Philly, héroïque sans Joel Embiid, inscrit le tir primé décisif à huit secondes de la fin du match, pour couronner une partition monumentale, la meilleure de sa carrière en playoffs, sur le plan offensif !

Les Sixers réalisent ainsi le coup parfait : une victoire à l’extérieur d’entrée sans leur meilleur joueur, et en ayant montré un très bon niveau de jeu, de surcroit. On veut six autres matchs comme celui-ci !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– C’était le James Harden « à l’ancienne ». Il expliquait, pas plus tard qu’hier, qu’il avait volontiers fait des sacrifices cette saison, notamment sur le terrain en devenant exclusivement un « playmaker », pour le bien de son équipe. Quelques heures plus tard, sans Joel Embiid, il s’offre un retour dans le passé et assomme la défense de Boston en égalant le plus gros carton offensif de sa carrière en playoffs : 45 points à 17/30 aux tirs ! C’était le James Harden de Houston, cette nuit au TD Garden, cet attaquant au talent générationnel, concrètement indéfendable sur le « pick-and-roll » et sur les phases d’isolation. Un match d’anthologie pour « The Beard ».

– Boston a manqué de sérieux. Scénario assez lunaire pour les Celtics : alors qu’ils ont tourné à 59% aux tirs (!) et que leur meilleur joueur a planté un double-double à 39 points et 11 rebonds, ils ont quand même perdu… La faute, avant tout, à une défense indigne d’un match de demi-finale de playoffs. Notamment au large, où les Sixers ont inscrit 17 tirs primés (!), face à des largesses assez importantes dans la défense de la maison verte. Dans le « money-time », les hommes de Joe Mazzulla n’ont pas été convaincants non plus, à l’exception d’un excellent Marcus Smart, au four et au moulin. Pas de prises à deux sur James Harden en défense, pas de recherche du « mismatch » en attaque : les Celtics ont tout fait à l’envers, dans les moments chauds. Et au final, leur énorme carton offensif est gâché par un manque d’efforts et d’investissement. Une copie à revoir avant le Game 2, car les pensionnaires du TD Garden se sont peut-être vus trop beau trop vite, contre une équipe diminuée sur le papier.

TOPS & FLOPS

✅ De’Anthony Melton et Tyrese Maxey. Les solutions offensives ont été rares pour les Sixers quand le ballon quittait les mains de James Harden, mais l’arrière remplaçant a été une option fiable dans ce Game 1, avec ses 17 points en sortie de banc, dont cinq tirs primés. Sa défense dans le périmètre a aussi été précieuse, alors que Tyrese Maxey (26 points) a été très bon des deux côtés du terrain, mais gêné par les fautes (5) tout au long du match.

✅ Paul Reed. Sacré bon match du remplaçant de Joel Embid, évidemment titulaire pour l’occasion. Avec son double-double à 10 points et 13 rebonds, dont 4 lancers-francs décisifs dans la dernière minute, il a brillamment contribué à la victoire des siens, avec une grosse énergie au rebond et des bons placements en attaque.

✅⛔️ Malcolm Brogdon. Soirée classique pour le meilleur sixième homme de la ligue, auteur de 20 points, 3 rebonds et 3 passes en sortie de banc, avec en prime le meilleur +/- de son équipe à +14. Le (seul) point négatif ? Il a le malheur de perdre un ballon ô combien important à trente secondes de la fin. Une perte de balle qui se transforme en contre-attaque de Tyrese Maxey. Cruel, tant son match était autrement irréprochable.

✅⛔️ Jayson Tatum. Carton en 39/11/5 pour « JT » en ouverture de cette demi-finale. Il a cependant été trop discret dans le quatrième quart-temps, avec seulement 4 tirs tentés, pour 5 points marqués. C’est le seul reproche qu’on peut lui faire, alors que de l’autre côté James Harden plantait 15 points (en 18 tirs) dans ce dernier acte… S’il n’a pas suffisamment chercher ses « tickets shots » en fin de partie, c’est aussi collectivement que les Celtics n’ont pas fait un assez bon boulot pour le trouver.

⛔️ Les pertes de balle de Boston. Seize au total (6 pour le seul Marcus Smart), dont 4 dans le quatrième quart-temps, pour 20 points offerts aux Sixers… L’addition est salée, et s’additionne à la mauvaise défense des Celtics tout au long du match. La recette de la catastrophe, surtout en playoffs… Boston doit monter en gamme dans le Game 2.

LA SUITE

– Game 2 : dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00), toujours à Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.