James Harden espère récolter les fruits de ses sacrifices

Ça avait commencé l’été dernier, quand pour permettre aux Sixers de disposer d’une meilleure marge de manœuvre sur le plan financier (et donc notamment de recruter PJ Tucker), James Harden avait baissé son salaire (à 33 millions de dollars) via un contrat d’un an, avec une « player option » pour une deuxième année.

Puis, sur les terrains une fois la saison démarrée, il s’était encore davantage mué en « playmaker », abandonnant le « scoring » au profit de Joel Embiid et Tyrese Maxey pour un meilleur équilibre de l’attaque de son équipe (plus petite moyenne de points depuis son départ d’OKC, mais deuxième meilleure moyenne en carrière à la passe).

En résumé, depuis bientôt un an, James Harden a multiplié les sacrifices, tant financiers que sportifs, pour permettre à Philadelphie d’être la version la plus efficace dans la quête d’un titre, alors que « The Beard » a conscience qu’à titre individuel, à 33 ans, sa fenêtre de titre se referme lentement mais sûrement.

« Je me disais, avant la saison, que j’allais devoir faire des sacrifices » lance-t-il ainsi, pour ESPN. « Que ce soit l’argent ou mon rôle, laisser l’intérêt de l’équipe passer en premier, et voir par la suite ce que ça donne pour moi. »

Et le meneur de Philly de remarquer que dans un premier temps, ses sacrifices n’ont pas nécessairement été reconnus à leur juste valeur, alors que les Sixers ont démarré lentement la saison régulière.

« Tout au long de la saison, on attendait encore de moi que je sois le James Harden scoreur, celui qui plante 40 ou 50 points, pour mieux affirmer qu’on ne pourrait pas gagner comme ça » ajoute-t-il. « Et puis je fais un match à 20 points et 11 passes, et là j’entends que l’ancien James Harden est mort. »

La bonne version, dans le bon contexte collectif ?

Soliste au talent générationnel quand il était à Houston, mais qui n’a jamais décroché le Graal avec les Rockets, James Harden a donc mué dans la dernière phase de sa carrière, en Pennsylvanie. Celle du créateur total, aux côtés d’un arrière scoreur comme Tyrese Maxey, et d’un pivot de calibre MVP comme Joel Embiid.

« Clairement pas. Impossible » déclarait d’ailleurs PJ Tucker avec humour, sur la question de savoir si ce changement d’état d’esprit aurait été possible chez un James Harden plus jeune, du temps des années Rockets. « Mais il a tout accompli à titre individuel, et aujourd’hui il ne lui manque que le titre. Et il comprend qu’à son âge, même s’il est encore capable aujourd’hui de réaliser certaines des performances passées, il a besoin d’une autre star, d’un Joel Embiid, pour atteindre le titre. Et je dois dire que c’est assez incroyable de le voir opérer ce changement, de se mettre en relais de Joel. Cela montre à quel point il veut vraiment ce titre. »

Meilleur ami ou presque de James Harden dans la ligue, Daryl Morey espère en tout cas que le constat est désormais clair, et apprécié à sa juste valeur : « le joueur [des Sixers] qui a le plus changé son approche et sa manière de jouer, c’est James », apprécie en effet le patron sportif des Sixers. « Quand on joue avec [Embiid], ça demande de s’adapter, n’est-ce-pas ? Il y a eu une période d’ajustements, mais de toute évidence ça a bien fonctionné pour nous, et nous sommes dans une bonne position. »

En position de viser un titre qui a donc toujours échappé à James Harden, malgré une participation aux Finals 2012, perdues avec Oklahoma City face au Heat, ou l’occasion manquée de 2018, quand ses Rockets manquaient deux balles de matchs en finale de conférence contre les Warriors…

« Les occasions de remporter un titre sont assez rares, dans une carrière. James en a eu quelques-unes, mais cette année représente certainement sa meilleure chance » conclut ainsi Daryl Morey. « Bien sûr, il faut d’abord s’occuper de cette excellente équipe des Celtics, en premier lieu. Mais sa chance est là. En venant [à Philly], il voulait cette chance. Il l’a. On l’a. À nous de faire le boulot. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.