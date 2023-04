Les Suns impressionnés par la volonté de Russell Westbrook

C’est l’énigme Russell Westbrook. Quand on lui demande d’être une deuxième ou troisième option, le meneur affiche des limites problématiques qu’il n’a jamais réussi à dépasser. Par contre, dès qu’il a les clés d’une équipe, il retrouve tout son impact, et cette capacité à imposer sa volonté, et à entraîner toute son équipe dans son sillage.

C’est ce qu’il se passe lors de ces playoffs, suite aux blessures de Paul George et Kawhi Leonard. Propulsé capitaine du navire californien, il a compilé 37 points, 6 rebonds et 4 passes dans le Game 4 pour bousculer les Suns.

« Les gens vont toujours vous critiquer quand vous réussissez et que vous faites votre truc pendant si longtemps » explique Kevin Durant. « Mais Russ a été résilient toute sa vie. Il vient bosser, il ne dit pas grand-chose. Il joue juste au basket. Quand il prendra sa retraite, les gens pourront vraiment dire la vérité sur son jeu. Actuellement, le truc marrant est de faire des blagues sur Russ. Mais la façon dont il joue depuis qu’il a rejoint les Clippers, ça montre à tout le monde qui il est vraiment. »

Phoenix s’est tout de même imposé, pour mener 3-1 dans la série et se diriger vers la demi-finale de conférence. Mais Russell Westbrook, fidèle à ses principes et à ce qu’il a fait toute sa carrière, leur oppose un vrai combat.

« J’ai l’impression que les seuls qui le critiquent sont ceux qui ne comprennent rien au basket et à l’esprit de compétition »

« Évidemment, sans Kawhi ni PG, la rotation change, des gars rentrent et sortent du cinq majeur », détaille-t-il. « Mais on n’utilise pas d’excuses ici. C’est au suivant d’être prêt, et il faut simplement qu’on soit sûr de rester soudés, de rester compétitifs et de tout donner sur le terrain. C’est la seule chose qu’on peut faire. »

Comme Kevin Durant, Chris Paul estime que beaucoup de critiques sur Russell Westbrook sont injustifiées.

« J’ai l’impression que les seuls qui le critiquent sont ceux qui ne comprennent rien au basket et à l’esprit de compétition. Russ est l’un des meilleurs amis. Ceux qui le critiquent et qui disent des trucs dingues à son sujet aimeraient probablement être dans sa situation » explique ainsi le meneur de Phoenix.

Dans l’immédiat, la situation de Russell Westbrook et des Clippers est celle d’une équipe sur le point de partir en vacances. Menés 3-1 et avec un Game 5 à Phoenix, mardi soir (04h00), sans doute sans Kawhi Leonard ni Paul George, les Clippers vont devoir réaliser un exploit pour prolonger la série. Mais ils peuvent compter sur le MVP 2017 pour ne pas lâcher. Jusqu’au bout.

« Je suis tellement dur avec moi-même pour trouver des moyens d’être meilleur » conclut-il. « Pas seulement d’être plus efficace, mais de mieux prendre soin du ballon, de mieux défendre, et de ne pas gâcher des actions. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 Total 1094 34 43.8 30.5 77.8 1.6 5.7 7.3 8.4 2.6 1.6 4.1 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.