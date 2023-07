Aucune date de retour pour Kawhi Leonard, absent pour le Game 4…

Comme on pouvait le craindre, Kawhi Leonard (23.8 points, 6.5 rebonds, 3.9 passes et 1.4 interception) ne sera pas en mesure de jouer le Game 4 du premier tour opposant les Suns aux Clippers.

Toujours gêné par son genou droit, victime d’une entorse et qui l’avait contraint de rater le Game 3, l’ailier All-Star devra donc observer une nouvelle fois depuis le banc ses coéquipiers tenter de revenir à 2-2 dans cette série. Gérée au jour le jour, sa blessure pourrait carrément le priver du Game 5 et des éventuels Game 6 puis Game 7, car aucune date de retour n’est pour le moment déterminée.

On se rappelle que Kawhi Leonard s’est blessé dans le Game 1, au même genou opéré il y a deux ans d’une rupture d’un ligament, et qu’il était parvenu à supporter la douleur pour participer au Game 2. Même si le ligament opéré n’est pas touché, « The Klaw » n’est pas en état de rejouer et, sans Paul George ni lui, Los Angeles va devoir serrer les dents pour ne pas virer à 1-3 contre Phoenix.

Pour Tyronn Lue, le Game 3 s’est en tout cas joué sur des détails malgré l’absence du duo Leonard/George, et il a donné quelques pistes d’améliorations.

« Il suffit d’être un petit peu plus malin. Le plus important, c’est de faire attention à la balle, continuer d’attaquer la peinture, les agresser et miser sur notre physique. Je sais qu’ils ont shooté 46 lancers-francs, mais on se doit être physiques. On ne peut pas leur laisser le chemin libre et on a fait du bon boulot. Mais on peut être plus malin, comme ne pas faire de fautes à 10 mètres du panier dans le bonus, ou des choses comme ça. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 Total 628 32 49.5 38.7 85.9 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.6 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.