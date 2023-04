Malgré 37 points de Russell Westbrook, les Clippers sont presque en vacances

Sans Kawhi Leonard ni Paul George, Tyronn Lue a besoin de points dans son cinq majeur et Nicolas Batum, qui n’en a inscrit que 3 sur les trois premiers matchs de la série, laisse donc sa place à Marcus Morris.

Ça n’empêche pas les Suns de prendre le meilleur départ grâce à de nombreux rebonds offensifs. Phoenix cherche à fixer la défense des Clippers pour trouver Deandre Ayton sous le cercle et pointe rapidement à +6 (16-9). Avec son énergie, Russell Westbrook relance toutefois son équipe, bien relayé par Terance Mann en sortie de banc.

Les Clippers pointent à +11 (34-23) pour le plus gros écart du match en leur faveur, grâce aux pertes de balle de Phoenix et à de séquences trop individuelles des stars de l’Arizona.

Les Suns retrouvent toutefois du rythme et finissent la première mi-temps en trombe. On se dit alors que Kevin Durant et les siens ont finalement pris la mesure de leur adversaire, mais le troisième quart-temps commence par un 9-0 pour les Clippers, qui oblige Monty Williams à rapidement prendre un temps-mort.

C’est Chris Paul qui remet de l’ordre, alors que Devin Booker, maladroit en première mi-temps, retrouve des couleurs. Avec l’aide de Kevin Durant, il permet à Phoenix de faire un petit break (83-78) après trois quart-temps.

Mais les Clippers continuent de s’accrocher, à l’image de Russell Westbrook qui donne tout pour éviter le break des Suns. Le problème, c’est que les Suns semblent toujours trouver une solution, avec Torrey Craig mais surtout Chris Paul, qui enchaîne les paniers dans ce troisième quart-temps, dont une improbable prière ligne de fond.

Le meneur peut sourire, les Clippers ne s’en remettront pas, eux qui enchaînent les airballs et s’inclinent encore une fois (112-100). Désormais menés 3-1, et sans visibilité quant aux retours de Kawhi Leonard et Paul George, la saison de Los Angeles semble se diriger vers une nouvelle sortie prématurée…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le talent des Suns a parlé. Quand la balle bouge, cette équipe de Phoenix ressemble à un vrai cauchemar pour les adversaires. Le problème, c’est que ce n’est pas toujours le cas et que les Suns sont friables dès que le jeu devient statique. Sauf qu’avec Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul, Monty Williams dispose de trois magiciens, capables de créer quelque chose à partir de rien. Ou vraiment pas grand-chose.

– Les lancers-francs aussi. Sans Kawhi Leonard, les Clippers ont beaucoup de mal à obtenir des lancers-francs. Grâce au duo Booker/Durant, les Suns sont ainsi beaucoup plus passés sur la ligne de réparation que leurs adversaires du soir : 21/27 pour Phoenix contre 8/10 pour Los Angeles…

– Les paniers décisifs de Chris Paul. Hormis sur la fin du Game 2, Chris Paul avait été globalement maladroit sur les trois premiers matchs de la série. Les trois premiers quart-temps n’étaient pas forcément encourageants mais le meneur a réussi à renverser la tendance, pour inscrire 9 points ultra décisifs dans le dernier round.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Booker/Durant. Ils ont beau manquer d’automatismes, leur entente n’étant pas toujours très fluide, leur talent intrinsèque est tel que les deux hommes peuvent faire la différence à tour de rôle.

✅ Russell Westbrook. Cela faisait cinq ans que Russell Westbrook n’avait pas enchaîné deux matchs à plus de 30 points en playoffs. Il a matraqué la défense des Suns toute la soirée, pour finir sur les rotules.

✅ Terance Mann. Son énergie, notamment défensive, a fait beaucoup de bien aux Clippers, notamment en première mi-temps où elle a été liée à la meilleure séquence du match pour Los Angeles.

⛔ Marcus Morris. Réintégré dans le cinq majeur de Los Angeles pour apporter des points, le frère de Markieff avait bien compris sa mission. Le problème, c’est qu’il finit avec 9 points à 3/13 au tir…

LA SUITE

En tête 3-1, les Suns peuvent boucler l’affaire à domicile, mardi soir (04h00)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.