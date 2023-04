Les Knicks en ont eu des frissons !

Les Newyorkais sont gâtés avec six matches de playoffs en six jours ! Pendant que les Nets accueillent deux fois les Sixers, les Knicks et les Rangers se partagent la scène du Madison Square Garden. Il suffit d’écouter l’ambiance et de voir l’enthousiasme des fans cette nuit dans la victoire face aux Cavaliers pour comprendre qu’ils n’attendaient que ça : s’enflammer en playoffs !

« Être dans cet environnement, il n’y aucun équivalent, il n’y a rien qui s’en rapproche. Et je suis heureux d’y prendre part », témoigne Jalen Brunson, qui avait déjà connu cette ambiance lorsqu’il était gamin. RJ Barrett a déjà vécu les playoffs avec les Knicks, et pourtant, il en a pris plein les yeux et les oreilles.

« C’est le Garden, mon gars ! Qu’est-ce que je peux dire ? C’était bruyant et agréable d’y jouer. En tant que basketteur, on grandit en pensant à des moments comme ceux-là. Il y avait de l’électricité dans l’air, et je suis heureux que nous puissions revenir dimanche. »

Bruyant au point d’étouffer l’hymne national, le Garden s’est enflammé à deux minutes de la fin quand Tom Thibodeau a envoyé Derrick Rose sur le terrain, mais aussi quand ce même Rose a envoyé Obi Toppin au alley-oop. Le point d’exclamation d’une soirée parfaite.

« C’est difficile de mettre des mots là-dessus… C’est quelque chose dont on rêve quand on est gamin » assure Josh Hart, auteur d’une claquette dunk dans le « garbage time ». « On en aura encore besoin dimanche. Cela va chauffer ! »