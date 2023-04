Dans un Madison Square Garden survolté, les Knicks asphyxient les Cavaliers !

C’était LA question qu’on se posait concernant les Knicks en amont de ce Game 3, après un Game 2 raté dans les grandes largeurs, mardi soir : sauraient-ils rebondir ?

On a notre réponse, et celle-ci est plutôt rassurante pour les fans de New York : c’est un grand oui. Pour le premier match de la série au Madison Square Garden, absolument électrique, sans surprise, les joueurs de New York ont effectivement remis les pendules à l’heure après la débâcle du match précédent : une victoire de 20 points !

L’écart est même monté jusqu’à 27 points dans le « garbage time », et cela s’explique simplement : les Knicks ont sorti les barbelés en défense pour étouffer les Cavaliers, qui ont totalement déjoué en attaque (39% aux tirs), à l’image de la soirée complètement ratée de Darius Garland (4/21). Les joueurs de JB Bickerstaff finissent avec leur plus faible total de points marqués de la saison.

D’abord un match très fermé et haché offensivement dans le premier quart-temps (17-17, dont 10 points du seul RJ Barrett côté Knicks), ce Game 3 donnait quelques indications du rapport de force pour la suite, quand les Knicks rejoignaient les vestiaires à +13 (45-32), grâce à une défense suffisamment solide pour à la fois stopper l’attaque de Cleveland, et limiter les dégâts de l’inefficacité de la leur.

Puis la deuxième mi-temps n’était qu’une confirmation de ce rapport de force, devenu extrêmement déséquilibré dès la fin du troisième acte, après une montée en puissance de l’attaque des Knicks, et particulièrement de Jalen Brunson. Pour le plus grand bonheur d’un « MSG » chaud comme la braise, Tom Thibodeau et ses hommes passaient un quatrième quart-temps tranquille, s’assurant à nouveau l’avantage dans cette série, avec la manière.

Dimanche soir, au Game 4, les joueurs de New York auront même l’occasion de faire le break. Un « must-win » absolu, pour les joueurs de Cleveland…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour au premier plan de RJ Barrett. Il était en grande difficulté sur les deux premiers matchs, voire même sur la fin de la saison régulière. En cela, ce Game 3 a effectivement marqué son retour au premier plan dans le jeu des Knicks. En rythme et en réussite avec son tir d’entrée (10 points dans le premier quart-temps, notamment), précieux en défense, l’ailier canadien a livré un super match : 19 points à 8/12 aux tirs, avec 8 rebonds et 3 passes. Important pour sa confiance, et pour les chances des Knicks, qui peuvent enfoncer le clou dans cette série avec l’ancien Dukie à son meilleur niveau.

– Une réaction parfaite des Knicks. On ne peut qu’applaudir la formation new-yorkaise, dont la réaction était à la hauteur des attentes, après un Game 2 complètement raté. Portés par une ambiance épique dans le « MSG », les hommes de Tom Thibodeau ont effectivement montré un visage très rassurant, et ont livré le match parfait : une défense en béton en première mi-temps, pour compenser une adresse fuyante, puis une capacité à se montrer sans pitié au retour des vestiaires, avec une attaque qui trouvait enfin de la continuité, pour tuer le match à la fin du troisième quart-temps, et prendre les commandes de la série avec la manière, et une opportunité de faire le break dimanche, toujours au « MSG ». Bravo aux Knicks.

TOPS/LOPS

✅ La défense des Knicks. Avant ce Game 3, aucune équipe n’avait inscrit moins de 80 points cette saison ! Les Knicks ont pourtant limités les Cavaliers à 79 points, à 39% aux tirs qui plus est. Les hommes de « Thibs » ont peut-être bien joué leur meilleure défense de toute la saison, et les coéquipiers d’un Donovan Mitchell bien seul (22 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions), comme au Game 1, n’ont pas existé en attaque, éteints par l’intensité physique de leurs adversaires dans leur moitié de terrain. La statistique qui tue : 20 pertes de balle causées par les Knicks, qui marquaient 28 points sur ces pertes de balle ! Pour la deuxième fois en trois matchs, Cleveland se troue en attaque, et cela comment à devenir inquiétant, alors que New York a trouvé la formule pour les ralentir.

✅ Jalen Brunson. Pas beaucoup d’adresse en première mi-temps, mais une montée en puissance progressive en deuxième période. Au final, un match de patron, comme d’habitude, pour le meneur de New York : 21 points (10/18), 4 rebond, 6 passes et 2 interceptions. Face, successivement, à Darius Garland, Cedi Osman, Isaac Okoro et Caris LeVert, « JB » s’est notamment régalé à mi-distance, et dans l’attaque du cercle.

✅ Mitchell Robinson. Sans être « flashy », le pivot des Knicks a livré une performance complète, avec 7 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres ! Il a survolé son duel contre la paire d’intérieurs Evan Mobley – Jarrett Allen, dominant la peinture par ses rebonds et verticalité devant le cercle.

✅ La domination du banc des Knicks. Pas de surprise ici, tant on connait les limites de la « second unit » de Cleveland, mais un sacré facteur X quand même : +25 en faveur des remplaçants des Knicks (39-14), sous l’impulsion notamment d’un super Josh Hart (13 points, 6 rebonds et 2 interceptions), et d’un Immanuel Quickley enfin entré dans sa série (11 points et 2 passes). Sur cette série, les Knicks gèrent mieux les minutes des bancs, et cela devient inquiétant pour Cleveland tant c’est un point faible…

⛔️ Darius Garland. Homme fort du Game 2 côté Cavaliers, le meneur a brutalement retrouvé la terre ferme puisqu’il a passé une soirée cauchemardesque sur les planches du Garden : 10 points à 4/21 aux tirs !! En grande souffrance avec son tir d’entrée (1/12 à la pause), l’ancien de Vanderbilt n’a pas servi à grand-chose dans une attaque de toute façon médiocre, d’autant qu’il a été dominé en défense par Jalen Brunson. Pour couronner le tout : il s’est fait mal à la cheville à l’entame du dernier quart-temps… Une soirée horrible, à très vite oublier.

LA SUITE

– Game 4 : dimanche à 19h, toujours à New York.

