Kevon Looney, une performance digne de Dennis Rodman

« Iron Man » des Warriors, Kevon Looney l’est au propre comme au figuré. Le pivot manque rarement un match, et on se souvient qu’il avait disputé les Finals 2019 avec plusieurs blessures.

Il est aussi devenu, au fil des années, un pilier particulièrement important de l’équipe. Celui sur qui on peut se reposer quand ça va mal, surtout quand Draymond Green fait défaut, comme la nuit dernière.

Dans une rencontre décisive pour les Warriors, puisque l’équipe était menée 2-0 face aux Kings, Kevon Looney a été exemplaire dans le combat, mais aussi la création. Pas par ses points évidemment, mais aussi par sa domination au rebond, mais également sa lecture du jeu, puisqu’il termine avec 4 points, 20 rebonds et 9 passes !

Les statisticiens lui ont compté 9 rebonds offensifs transformés en 18 points par les Warriors, et toutes ses passes ont été suivies d’un tir réussi, ce qui est plutôt dingue !

« Au rebond, c’est toujours la confusion » rappelle Kevon Looney à propos de sa domination au rebond et de ses ballons ressortis. « Nous avons les meilleurs shooteurs de la NBA dans notre équipe. Je sais que si je récupère le rebond, tout le monde sera au large et si je peux les trouver, ils vont généralement obtenir un tir à 3-points grand ouvert. Lorsque vous arrivez en NBA, on vous apprend généralement à remonter après un rebond offensif et à essayer de marquer vos propres points. Mais je me souviens que Ron Adams (assistant) n’arrêtait pas de me crier dessus pour ressortir le ballon car nous avons Steph Curry et Klay dans notre équipe. Et ça marche pour moi, ça leur donne beaucoup d’occasions d’avoir des tirs ouverts. »

Pour Steve Kerr, le jeu est plus simple quand Looney est sur le terrain

Cette nuit, Kevon Looney s’est transformé en aspirateur à rebonds. « C’était ma manière d’être dans la zone, comme Steph et Klay peuvent l’être à 3-points » explique-t-il. Le plus amusant, c’est qu’avant la rencontre, le GM Bob Myers l’avait comparé à Dennis Rodman pour son science du rebond offensif.

« C’est vraiment un grand compliment, surtout de la part de Bob. Il a vu beaucoup de basket, et donc c’est important » le remercie Kevon Looney. « Vous savez, parfois au rebond, vous pouvez vous retrouver où il faut. Je sais où va le ballon et à chaque fois que je le touche, il semble aller dans mon sens, les balles déviées vont dans mon sens, et d’autres choses comme ça. Ce soir, je voulais me concentrer sur les rebonds car je trouvais que je n’avais pas fait du bon travail au niveau des rebonds lors des deux derniers matches. Deji (Dejan Milosevic, assistant coach de Steve Kerr) et moi en avons parlé avant le match : être plus agressif, varier les positions, ne pas seulement pousser et bousculer, mais utiliser mon talent, et je pense que j’ai fait du bon travail dans ce domaine. »

Autre compliment de taille, celui de Steve Kerr : « C’est du Loon. Il est comma ça… On voit ça depuis des années en playoffs. Il est toujours focalisé sur le plan de jeu. Il ne fait jamais d’erreur. Il prend des rebonds incroyables. Il fait le bon choix. Pour les autres, le jeu est bien plus simple quand Loon est sur le terrain. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 Total 449 18 58.2 16.9 60.6 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.6 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.