Dans une ambiance bouillante, les Warriors étouffent les Kings pour revenir à 2-1

Poussés par un Chase Center des grands soirs, les Warriors entament le match avec une belle agressivité défensive. Avec un cinq de départ où Andrew Wiggins a pris la place de Draymond Green, et où Jordan Poole renforce le « back-court », ils provoquent cinq balles perdues des Kings et les limitent à 39% aux tirs. De l’autre côté, les Warriors dominent le rebond offensif et abusent du tir de loin, mais leur adresse leur permet de prendre neuf points d’avance (29-20).

De’Aaron Fox passe alors la seconde avec six points de suite qui relancent Sacramento mais les Warriors gardent le contrôle des opérations grâce à deux nouveaux tirs primés, cette fois d’Andrew Wiggins et de Stephen Curry (39-30). Les deux défenses prennent alors le dessus, et les Kings ratent l’occasion de mettre la pression sur Golden State. Au contraire, c’est Stephen Curry qui enfonce le clou pour mettre les Warriors à +12 à la pause (53-41).

La physionomie de la rencontre change en troisième quart-temps. Les Warriors marquent quatre lay-up de suite pour ouvrir la période, alors que Sacramento pousse le tempo et attaque en transition. À chaque mini-run des Kings, Golden State trouve cependant la parade par Curry, Poole et même Moses Moody, excellent en sortie de banc, pour creuser l’écart (82-64). Il faut alors six points importants de Fox pour limiter la casse (84-72).

Sentant le danger, les hommes de Steve Kerr ont entamé le dernier quart-temps avec sérieux pour passer un 21-11 aux Kings et prendre 22 points d’avance (105-83) !

Le sixième 3-points de Stephen Curry scelle définitivement la victoire des Warriors. Ils retrouveront Draymond Green et sans doute, Gary Payton II, dimanche pour tenter d’égaliser dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Warriors donne le ton. Malgré les absences de Draymond Green, suspendu, et de Gary Payton II, malade, Golden State est entré dans la rencontre avec une agressivité et une rigueur défensive dignes d’un match couperet. Ils ont limité les Kings à 33% de réussite aux tirs, ont provoqué 10 ballons perdus, et ont surtout défendu en limitant les fautes. Les Kings n’ont en effet tenté que huit lancers francs en première mi-temps, et n’ont marqué que 41 points, leur plus petit total de la saison lors des 24 premières minutes d’un match.

– Un 3e quart temps synonyme d’attaque de cercle. Les deux équipes n’avaient cumulé que 26 points dans la raquette en première mi-temps. Mike Brown et Steve Kerr ont voulu changer la donne en troisième quart-temps. Les Kings ont poussé la balle sur panier marqué et rebond offensif pour attaquer la défense des Warriors et aller chercher 12 lancers-francs. Et Golden State a utilisé des écrans hauts de Kevon Looney sur porteur ou loin du ballon pour ouvrir la raquette de Sacramento. Résultat : les deux équipes ont chacune marqué 16 points dans la raquette en troisième quart-temps.

– Moses Moody, Donte DiVincenzo et Jonathan Kuminga répondent à l’appel. L’adage veut que les seconds couteaux jouent mieux à domicile. Transparent à Sacramento, le trio DiVincenzo – Kuminga – Moody a donné des minutes cruciales à Steve Kerr pour pallier l’absence de Draymond Green et de Gary Payton II. Ils ont marqué 25 points à eux trois, dont 13 pour Moody, qui a été particulièrement décisif en troisième quart temps alors que Curry, Wiggins et Looney étaient sur le banc.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le meneur des Warriors a mis la pression sur la défense des Kings pendant tout le match, marquant 25 de ses 36 points en 2e et 3e quart temps. Il a répondu à chaque mini run de Sacramento pour mener son équipe vers la victoire.

✅ Andrew Wiggins. Attendu au tournant en l’absence de Draymond Green et de Jordan Poole, il a donné le ton en défense, en étant agressif. Il a également secondé Curry en attaque en marquant 20 points.

✅ Kevon Looney. Comme lors des derniers playoffs, il a répondu présent dans un match décisif. Orphelin de Draymond Green, c’est lui qui a dirigé la défense des Dubs. Il a rendu la vie de Sabonis difficile et a été bien meilleur sur les pick-and-roll de Fox. Il a terminé avec 20 rebonds, dont 9 offensifs, et 9 passes décisives !

✅ De’Aaron Fox. Seul King a surnagé, le meneur a fini aux portes d’un triple-double avec 26 points, 10 rebonds, et 9 passes.

✅ ⛔Domantas Sabonis. Le Lituanien a fini en double double avec 15 points et 16 rebonds, mais il a également perdu 6 ballons et n’a pas pesé sur le match.

⛔ Trey Lyles – Malik Monk. Décisifs lors des deux matchs à Sacramento, les deux remplaçants sont passés aux travers, terminant la rencontre avec un total de 6 points à 1/15 aux tirs.

LA SUITE

Game 4 à Golden State, dimanche (21h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.