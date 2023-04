Comment les Warriors ont inversé la tendance lors du Game 3 ?

Entre le débat sur la suspension de Draymond Green et une polémique sur l’arbitrage entre les Game 2 et 3, on en avait presque oublié que les Warriors auraient pu aller chercher au moins un match au Golden 1 Center s’ils ne s’étaient pas tiré plusieurs balles dans le pied. Cette nuit, ils ont contrôlé la bataille des possessions et limité les offrandes à leur adversaires.

Au départ, un cinq inédit avec Jordan Poole qui s’incruste aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, tandis que Andrew Wiggins vient épauler Kevon Looney près du cercle.

Douze ballons perdus et 18 rebonds offensifs

Lors des deux premiers matchs, les Warriors avaient tourné à 17,5 ballons perdus et perdu la bataille du rebond offensif par 11 prises. Cette nuit, ils ont dominé dans ces deux secteurs. Ils n’ont perdu que 12 ballons, soit trois de moins que les Kings, et ont marqué 22 points sur les pertes de balle de Sacramento.

« Ce soir, notre objectif était de ne pas perdre autant de ballons et de contrôler le rebond » expliquait Steve Kerr. « Lors des deux premiers matchs, j’avais aimé notre défense mais nos balles perdus et notre incapacité à prendre un rebond défensif nous avaient mis en porte à faux. »

Dans le sillage de Kevon Looney, qui a pris 9 de leurs 18 rebonds offensifs, les Warriors ont dominé dans la raquette. Ils ont fini à +12 sur les paniers en deuxième chance.

« Je n’avais pas été performant au rebond lors des deux premiers matchs, » avouait Looney. « J’en ai parlé avec Deji (Dejan Milosevic, assistant coach de Steve Kerr) avant le match, je voulais vraiment me concentrer sur ça ce soir. Être plus agressif, être plus précis dans mon positionnement au lieu de simplement pousser mes adversaires. Et je pense que j’ai fait ce qu’il fallait. »

Ces deux avantages leur ont permis de gagner la bataille des possessions, avec 8 tirs de plus que leurs adversaires.

Défendre en limitant les fautes

Pendant toute la saison, les Warriors ont manqué de discipline à l’extérieur. Ils étaient la deuxième équipe qui faisait le plus de fautes de toute la NBA. Ils ont fait 25 et 26 fautes à Sacramento permettant aux Kings de tirer 16 lancers-francs de plus qu’eux sur les deux premiers matchs.

Cette nuit, les Warriors n’ont fait que 19 fautes, 4 de moins que les Kings, et ont fini avec le même nombre de lancers-francs (23).

« Ils étaient plus physique ce soir, » a concédé Mike Brown. » Ils ont fermé la raquette et sont restés devant nous. Au lieu de tirer au-dessus de deux voire trois défenseurs, on doit être plus patient et trouver leurs joueurs ouverts. Mais ils nous ont forcés à prendre des mauvaises décisions car ils ont été plus physiques que nous ce soir. »

Attaquer le cercle pour marquer

Lors des deux premiers matchs, les Kings avaient terminé à +30 dans les points marqués dans la raquette. Cette nuit, les Warriors ont fait jeu égal. Leur effort et leur rotation défensives ont été beaucoup plus précis, rendant la vie de Sabonis et des autres Kings difficile. Ils ont également changé d’approche de l’autre côté du terrain. Après avoir pris 18 tirs de loin en premier quart-temps, soit 70% de leurs tirs, et attaqué la raquette sans même regarder le cercle, leurs intentions étaient tout autre en deuxième mi-temps.

Les consignes de Steve Kerr étaient claires, demander à Kevon Looney de sortir derrière la ligne à 3-points pour poser un écran sur porteur ou loin du ballon. Cette stratégie a ouvert la raquette et permis à Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, et Andrew Wiggins d’attaquer le cercle en cherchant avant tout à marquer.

« Quand Steph (Curry) est sur le terrain, la défense adverse a généralement besoin de deux ou trois gars pour le ralentir, parce que c’est Steph » souligne Andrew Wiggins après la rencontre. « Ça ouvre le jeu pour tout le monde. Ce soir, la balle a bien circulé, on est davantage sous contrôle, on a pris notre temps pour lire la défense, attaquer le cercle, et trouver le meilleur tir possible. »

Après la pause, les champions en titre ont marqué 28 de leurs 40 points dans la raquette , et ils se sont également créé des 3-points beaucoup plus ouverts et en rythme qu’en première mi-temps. « C’est une bonne leçon pour nous. Quand on contrôle chaque possession, et qu’on comprend comment se créer de l’espace et construire des tirs ouverts, historiquement c’est une bonne chose pour nous, » conclut Stephen Curry.

Propos recueillis à San Francisco.