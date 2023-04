Que ce soit chez les joueurs NBA ou du côté des consultants, beaucoup ont été choqués et déçus d’apprendre que Draymond Green avait écopé d’un match de suspension pour avoir marché sur Domantas Sabonis. Dans son communiqué, la NBA avait évoqué un « passé de gestes anti-sportifs« , et c’est Joe Dumars qui est allé plus loin dans les explications pour justifier cette suspension, qui n’était pas automatique.

« Voilà ce qu’il en est : des gestes excessifs et exagérés, une conduite préjudiciable et c’est un récidiviste », a énuméré le vice-président de la NBA lors d’un entretien téléphonique avec ESPN. « Voilà ce qui fait la différence pour écoper d’une suspension. » Il faut dire que le casier « judiciaire » de Draymond Green est épais avec 162 fautes techniques en carrière, 17 expulsions et maintenant quatre suspensions ! « Quelle que soit la situation (ndlr : les Warriors sont menés 2-0), il faut la mettre de côté et s’en tenir aux faits. La récidive pèse lourd dans la balance » rappelle Joe Dumars. ESPN lui demande alors si un tel geste aurait mérité aussi une suspension si ça n’avait pas été Draymond Green. « Cela aurait pu être le cas » répond Joe Dumars. « Mais le geste en lui-même aurait toujours été considéré comme grave puisqu’il piétine le torse d’un joueur. Au final, si vous ajoutez le fait que c’est un récidiviste, c’est comme ça qu’on en arrive à une suspension. » Et le comportement de Draymond Green avec le public n’a pas arrangé les choses, surtout qu’Adam Silver était à quelques mètres. « C’est un élément de plus qu’il n’avait pas besoin de faire. C’était inutile » conclut l’ancien arrière des Pistons.