Même si c’est contraire aux règles des Grizzlies, Desmond Bane porte des LeBron aux pieds

Trouver les bonnes chaussures n’a semble-t-il pas été une chose facile pour Desmond Bane cette saison. En effet, l’arrière de Memphis a souffert de problèmes au gros orteil droit (à un os sésamoïde exactement) en début de saison. Il a ainsi manqué un mois de compétition et devra sans doute se faire opérer cet été.

Pour limiter la douleur et finir le mieux possible cet exercice 2022/2023, Bane a dû trouver la paire idéale, avec une semelle rigide. Comme 67% des joueurs de la ligue, il s’est tourné vers une paire de Nike. Il a essayé les PG 6, mais cela n’était pas assez satisfaisant. Les Kyrie Irving non plus, qu’il portait ces dernières saisons, encore moins les Nike Zoom GT.

Finalement, la solution fut les LeBron XX. Sauf que le joueur de Memphis a un petit passif avec la légende des Lakers, depuis un match de janvier 2022. Et en plus, les Grizzlies appliquent, comme d’autres équipes dans la ligue, une règle tacite : on ne porte pas les chaussures de l’adversaire…

« Je n’étais pas ravi, mais j’ai laissé ma fierté de côté et j’ai fait ce qui était le mieux pour mon corps et ma carrière », admet-il à ESPN. « Dès que j’ai mis les LeBron et que j’ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit que ce serait comme ça. »

LeBron James propose de lui envoyer des paires…

Le joueur a donc disputé les 46 matches de saison régulière après son retour de blessure avec les chaussures du MVP des Finals 2020 aux pieds. Avant de le retrouver en playoffs, il avait déjà croisé « LBJ » le 20 janvier avec. Comme les deux s’étaient accrochés un an auparavant, et que James ne veut pas que ses adversaires portent ses chaussures, quelle a été sa réaction ?

« Il m’a demandé si j’avais assez de paires, si j’en avais besoin de plus », raconte Bane. « C’était dit d’un ton positif, et on est passé à autre chose. »

Une version confirmée par le joueur des Lakers, après le Game 1 du premier tour, qui a parlé de « respect » pour justifier son attitude envers son adversaire.

« J’ai blagué là-dessus il y a quelques années, sur le fait que si un adversaire portait mes chaussures, j’allais lui botter les fesses, etc. Je n’ai plus ce style d’énergie, ce genre d’envie désormais. J’ai simplement pensé que c’était cool et je dois lui en envoyer plus maintenant. Je dois m’assurer que c’est un athlète LeBron désormais. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 Total 202 28 46.9 42.5 88.3 0.6 3.5 4.1 2.9 2.3 0.9 1.5 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.