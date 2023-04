Chaussures : deux joueurs en NBA sur trois portent des Nike !

Quelles sont les équipementiers les mieux représentés au rayon « sneakers » en NBA ? L’étude de Basketball Insiders effectuée à partir des données de Kix Stats, n’apporte aucune surprise puisqu’on a simplement la confirmation que Nike poursuit son écrasante domination sur ce marché.

Sur la saison 2022/23, Nike représentait ainsi plus de 67% des chaussures portées par les joueurs NBA. C’est plus de deux joueurs sur trois ! Pour rappel, Nike possède pour signatures principales LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Paul George, et récemment Ja Morant. Tous possèdent une paire à leur nom.

À la deuxième place, on retrouve Adidas, avec environ 11% des joueurs, six fois moins que Nike. Alors qu’on pouvait s’attendre à davantage, la part de Jordan Brand ne représente que 7.6% sur cette saison. Comme la marque au « Jumpman » est une filiale de Nike, cela signifie que près de 75% des joueurs optent pour le giron de la marque de l’Oregon. On note aussi que cette part est plus élevée chez les pivots, avec 82% de part de marché.

La concurrence s’aiguise

L’étude révèle aussi que la domination, certes monumentale de la marque à la virgule, tend à diminuer avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Le phénomène devrait se poursuive, et on note la progression d’une marque comme Puma qui représente 3% des chaussures portées en NBA cette saison, avec les signatures de jeunes talents.

Derrière Puma, les prétendants à voir grossir leur part du gâteau sont nombreux, entre Under Armour (2.2%), New Balance (1.99%), Anta (1.97%), Li-Ning (1.67%), Converse (1.57%) et 361° (0.56%). Peut-être que l’an prochain, on verra apparaître Ethics Brand, créée par Langston Galloway, si Kyrie Irving décide de la mettre en avant.