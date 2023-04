Après Ja Morant, Tyler Herro ou Giannis Antetokounmpo, Julius Randle s’est ajouté à la déjà longue liste des chutes spectaculaires ou sérieuses de ce début de playoffs. Il reste 150 secondes à jouer, dans ce Game 2 à Cleveland, quand il file vers le cercle.

La partie est pliée mais Jarrett Allen va faire l’effort pour revenir et tenter de le contrer par derrière. L’intérieur des Knicks (22 points) marque mais chute lourdement sur le dos au pied du panier. Les images et le ralenti sont impressionnants.

« À ce moment de la rencontre, c’est sans intérêt. Je trouve que ce n’est pas nécessaire », livre Julius Randle au New York Post. « Je comprends qu’on est en playoffs, qu’il ne faut rien donner, je respecte ça. Moi-même, je ne lâche rien. Je vais bien. On va aller au Madison Square Garden et on le verra là-bas. »

Même s’il n’y a pas de volonté de faire mal chez le pivot des Cavaliers, ce dernier a écopé d’une faute flagrante. Tom Thibodeau, lui, n’a pas fait de commentaire, attendant de voir le ralenti pour donner son avis.

Pourquoi Julius Randle était-il encore sur le parquet ?

Néanmoins, on peut se poser la question de la présence de Julius Randle sur le terrain alors que la défaite des Knicks était actée depuis un moment. Pourquoi donc le joueur était-il toujours sur le parquet ?

« J’essayais de retrouver mes jambes, de retrouver un peu de rythme », répond le double All-Star, qui a manqué les cinq derniers matches de la saison régulière, touché à la cheville, avant de revenir pour le Game 1.

Cette action n’est-elle pas, au fond, un symbole, comme la prestation de Darius Garland, de la réaction des Cavaliers, de leur domination physique dans cette deuxième manche ?

« Je ne pense pas qu’ils nous aient brutalisés, ils ont simplement répondu physiquement », précise Julius Randle. « Ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire dans un match de playoffs. On a fait le boulot dans le Game 1, ils ont répondu. On ne s’attendait pas à finir la série en quatre matches. On doit s’adapter. On aurait pu faire mieux, mais on a confiance collectivement. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.