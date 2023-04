Les Suns ont voulu simplifier les choses pour Kevin Durant

La carte des shoots de Kevin Durant sur ce Game 2 est assez étonnante. Car l’ailier de Phoenix a quasiment tout réussi au milieu et à gauche du panier (8/9), et quasiment tout raté à droite (2/10).

Ce n’est qu’un détail. Ce qui est moins anecdotique, c’est que l’utilisation du double MVP des Finals a changé entre le premier et le deuxième match à Phoenix. Dans le Game 1, Kevin Durant avait ainsi très souvent attendu le ballon dans le corner, alors que Chris Paul et Devin Booker jouaient leur pick-and-roll habituel. Et lorsqu’il avait eu le ballon en main, KD s’était retrouvé face à un Russell Westbrook surmotivé face à lui ou l’armée d’ailiers aux bras tentaculaires des Clippers.

Bien sûr, il avait inscrit 27 points à 7/15 au tir, mais les Suns pouvaient clairement mieux l’utiliser, alors qu’ils n’avaient même pas réussir à le servir dans le « money-time »…

Dans ce Game 2, Kevin Durant a ainsi été davantage en mouvement, avec beaucoup plus de « curl » (des actions où il tourne autour d’un écran). Ses shoots sont venus sur ses « spots » habituels, les Suns cherchant un maximum à impliquer Ivica Zubac et les intérieurs de Los Angeles dans les actions amenant à des shoots, plus ouverts, de KD.

« Nous essayons simplement de simplifier les choses autant que possible et de créer de l’espace autour de lui » reconnaissait son coach Monty Williams, en conférence de presse. « J’ai trouvé que (Deandre Ayton) et (Bismack Biyombo) ont très bien réussi à le libérer avec leurs écrans. Et je pense que plus ils jouent ensemble, mieux ils peuvent comprendre où il se déplace. Et quand il attrape le ballon, il est tellement grand qu’il peut voir par-dessus la défense et voir d’où vient l’aide. Mais il peut aussi simplement prendre ce tir. »

Car comme l’expliquait Chris Paul après le match, les Suns sont toujours en train d’apprendre à jouer les uns avec les autres. Et le premier tour des playoffs n’est évidemment pas le moment idéal pour ça.

Surtout que Los Angeles ne leur facilite évidemment pas la tâche, en multipliant les défenses.

« Il faut saluer le travail des Clippers. Ils changent de défense quasiment sur chaque possession. Ils vont doubler, tripler, passer en zone, faire du tout-terrain… Il faut s’adapter à toutes ces défenses mais je pense qu’on a fait du bon travail pour trouver des solutions. Et jouer simple », conclut Kevin Durant.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 Total 986 37 49.9 38.5 88.6 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.