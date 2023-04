Sacramento repousse Golden State après un Game 1 monumental !

Sans avantage du terrain, les champions en titre lançaient officiellement la défense de leur trophée en territoire hostile : dans une salle qui n’avait jamais connu les playoffs et dans une ville qui attendait une telle atmosphère depuis bientôt… 17 ans. On peut d’ailleurs dire que l’ambiance était au rendez-vous au Golden 1 Center, pour pousser les locaux vers le haut.

Désireux d’offrir un succès inaugural à leurs fans, bouillants, les Kings se sont donc montrés à la hauteur de l’événement, jouant les yeux dans les yeux avec les Warriors pendant une mi-temps, avant de les laisser creuser l’écart après la pause. Sauf que, avec De’Aaron Fox (38 points, 5 passes) et l’apport de son banc, Sacramento a progressivement renversé Golden State, malgré Stephen Curry (30 points), pour finalement recoller puis terminer le boulot à l’issue d’un « money time » irrespirable et que l’on pensait voir basculer en faveur des « Dubs ».

Cela fait ainsi 1-0 pour les Kings dans cette série, en attendant le Game 2 de lundi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Sacramento a de la ressource. On ne donnait pas cher de la peau des Kings au milieu du troisième quart-temps, quand on voyait les Warriors jouer à leur main et réussir les actions qui font mal, offensivement et défensivement, en sanctionnant chaque erreur des locaux. Sauf que les hommes de Mike Brown sont parvenus à signer un « run » de 15-4, renversant, en fin de troisième quart-temps pour changer la physionomie du match, puis continuer sur leur lancée et finalement tenir le choc dans le « money time », devant l’expérience des champions en titre ! Les voilà à 1-0 et qui mettent la pression sur Golden State…

— Golden State a perdu le fil. À deux minutes de la fin du 3e quart-temps, les Warriors menaient d’une dizaine de points quand Steve Kerr a sorti Stephen Curry du parquet. Sans le meneur All-Star, ni Draymond Green également au repos, les champions en titre ont dès lors perdu leur maîtrise en attaque, subissant en prime en défense les foudres de Kings à l’adresse retrouvée. Ils ont eu la possibilité de faire le break plus tôt, mais les « Dubs » n’y sont pas arrivés et, au final, ils n’ont pas été en capacité de résister aux multiples assauts de De’Aaron Fox, Malik Monk ou encore Trey Lyles.

— Andrew Wiggins is back. Après avoir raté les 25 derniers matchs des Warriors en saison régulière pour des raisons perso, le Canadien était de retour aux affaires cette nuit et, pour la première fois après 662 matchs en carrière, il démarrait sur le banc. Pas de quoi l’empêcher d’avoir une influence positive en attaque et en défense, avec son activité et son énergie contagieuses, qui ont cruellement manqué à Golden State pendant deux mois. Une prestation plutôt impressionnante de Wiggins après une telle durée d’absence, même si son shoot n’est pas réglé (1/8 à 3-points) et qu’il a manqué un tir grand ouvert sur la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Les « KentucKings ». Entre la performance XXL de De’Aaron Fox donc, mais aussi les contributions capitales de Malik Monk (32 points) et Trey Lyles (16 points, 6 rebonds) en sortie de banc, on peut aisément dire que ce sont les anciens pensionnaires de Kentucky qui ont sauvé Sacramento cette nuit. Tant au moment où les Warriors contrôlaient cette partie et qu’il fallait des points pour ne pas sombrer au tableau d’affichage, qu’au moment où les Kings ont emballé la rencontre en fin de troisième quart-temps avec des paniers salvateurs. Sans oublier dans le « money time », pour assommer Golden State à l’expérience (ou presque).

✅ Stephen Curry. Avec sa capacité à créer du jeu pour ses coéquipiers, déstabiliser la défense des Kings avec ses déplacements ou punir avec son sens du scoring, le meneur All-Star a comme souvent guidé les Warriors dans cette partie. On notera que c’est sa sortie du parquet qui a coïncidé avec le moment où Sacramento a renversé la partie puis récupéré le momentum, mais dans le dernier acte, Curry s’est efforcé de rattraper ce relâchement avec plusieurs paniers compliqués, ou disons « Curryesques ». En vain, mais le coup a failli être parfait…

⛔ Kevin Huerter et Keegan Murray. Si Domantas Sabonis a vécu un calvaire face à Draymond Green et Kevon Looney (5/17 au shoot), sa présence au rebond (16, dont 5 offensifs) a été primordiale pour permettre aux Kings de gagner cette bataille. Ainsi, on est contraint de s’attarder sur la prestation ratée de la paire Huerter/Murray, qui a illustré à elle seule les difficultés au shoot des Kings : 8 points en cumulé, à 0/8 à 3-points (et malgré plusieurs belles positions de tir). Heureusement que Malik Monk, Trey Lyles ou Davion Mitchell étaient là pour compenser la soirée sans de leurs deux coéquipiers.

⛔ Klay Thompson. Certes, le quadruple champion NBA a planté 21 points (à 8/19) dans l’ombre de Stephen Curry, mais il a aussi pris l’eau la majeure partie du temps en défense face à De’Aaron Fox ou Malik Monk, brillants pour leur premier match de playoffs. En plus, il a surpris dans sa prise de décision dans les dernières secondes, lorsqu’il s’est offert une position intéressante à mi-distance à 123-124, mais qu’il a préféré décaler Andrew Wiggins, grand ouvert à 3-points dans le corner, alors qu’un 2-points suffisait pour redonner l’avantage à Golden State.

LA SUITE

Game 2, toujours à Sacramento, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.