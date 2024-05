Preview Play-In | Heat (7) – Bulls (10)

Mardi soir, le Heat est devenu la première équipe, classée 7e de la conférence Est, à s’incliner face au 8e. Mercredi, les Bulls sont devenus la première équipe, classée 10e de sa conférence, à décrocher une deuxième chance d’aller en playoffs. Séparées de trois places, les deux franchises se retrouvent en « finale » de ce « play-in » avec l’objectif de décrocher le dernier ticket pour les playoffs, et donc la perspective d’affronter les Bucks. Sur le papier, cela sent bon le basket de l’Est des années 80/90.

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : B. Adebayo, J. Butler, T. Herro, M. Strus, G. Vincent

Les remplaçants : K. Lowry, K. Love, V. Oladipo, C. Zeller, D. Robinson, O. Robinson

Les absents : Nikola Jovic

Le coach : Erik Spoelstra

Erik Spoelstra a changé son fusil d’épaule en fin de saison avec un cinq atypique composé de quatre vrais extérieurs et un pivot. Va-t-il poursuivre dans cette voie face aux Bulls alors que son Heat s’est fait marcher dessus contre les Hawks sous les panneaux ? Va-t-il conserver Kyle Lowry en sortie de banc alors qu’il a été le meilleur joueur face à Atlanta ? Le Heat conserve toutes ses pièces pour passer l’obstacle Chicago, mais son technicien cherche toujours la bonne formule.

Le point fort

– L’expérience. Finaliste en 2020 dans la « bulle », vaincu dans le Game 7 de la finale de conférence en 2022 après un dernier tir raté de Jimmy Butler, le Heat demeure une équipe expérimentée et difficile à manœuvrer. Que ce soit Lowry et Love, champions NBA, ou Butler et Herro, finalistes, ils ont l’habitude des grands rendez-vous et des matches « win or go home ». En face, il y a aussi de l’expérience, mais individuellement comme collectivement, les Bulls n’ont pas forcément connu ce genre de moments.

Le point faible

– L’inconstance. Numéro 1 de la conférence Est la saison passée, avec quasiment le même effectif, le Heat est d’une irrégularité dingue, comme si les joueurs choisissaient leurs matches… À l’image de ses trois leaders, Adebayo, Herro et même Butler face aux Hawks, ce Heat manque de régularité pour enchaîner les performances, et du même coup trouver de la confiance. Une inconstance qu’on retrouve dans les tirs où cette équipe, pourtant dotée de bons shooteurs, ne parvient pas à sanctionner à 3-points. Cette saison, le Heat se classe 27e sur 30 dans l’adresse à 3-points. L’an passé, ils étaient numéros 1 ! Face à eux, les Bulls sont l’équipe qui conteste le plus les tirs à 3-points…

PRÉSENTATION DES BULLS

Les titulaires : P. Beverley, A. Caruso, Z. LaVine, D. DeRozan, N. Vucevic.

Les remplaçants : C. White, A. Dosunmu, P. Williams, D. Jones Jr.

Les absents : L. Ball.

Le coach : B. Donovan.

Il aime le répéter, mais Pat Beverley connaît en effet le chemin des playoffs, et son arrivée a fait du bien aux Bulls. Son impact sur l’attaque reste limité, mais il forme, avec Alex Caruso, un solide backcourt défensif. Comme le Heat, Billy Donovan fait confiance à un cinq composé de quatre extérieurs et un intérieur. C’est le basket actuel, et Nikola Vucevic y a trouvé sa place au fil des semaines. Le Monténégrin est un vrai point d’ancrage, au poste bas, là où Bam Adebayo préfère se positionner plus haut. Ce n’est pas l’unique différence entre les deux formations mais les Bulls semblent avoir trouvé un équilibre, là où le Heat le cherche toujours.

Le point fort

– La dynamique Dans une saison décevante en bien des points, la défense des Bulls a permis de sauver les meubles, et d’accrocher cette 10e place. Les coéquipiers de Zach LaVine restent sur cinq victoires en sept matches, dont trois de suite, et ils sont donc devenus la première équipe, classée 10e, à se qualifier pour la « finale » du « play-in ». Une dynamique qui se transforme en confiance quand on sait que les Bulls ont « sweepé » le Heat en saison régulière, avec même deux victoires à Miami.

Le point faible

– Le mouvement offensif. Avec Zach LaVine et DeMar DeRozan, les Bulls possèdent deux grands attaquants, mais dont les qualités s’expriment surtout en isolation. C’est précieux d’avoir deux forts joueurs d’un-contre-un en playoffs, mais ça peut aussi être contre-productif. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que les Bulls font partie des équipes qui marquent le moins de points sur des passes décisives. La balle circule peu, les mouvements sont accessoires, et le jeu sur demi-terrain peut vite être très prévisible.

La clé du match

– La défense du Heat. Réputé pour son basket âpre et sa dureté, le Heat a perdu son identité depuis deux mois. Avec 117 points encaissés sur 100 possessions depuis le All-Star Game, Miami affiche même la 22e défense de la NBA ! On en a eu la confirmation face aux Hawks où Miami « a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire ». Les prises à deux sur Trae Young manquaient de conviction et elles étaient prévisibles. Derrière, les rotations n’étaient pas au point, et on ne parle même pas des écrans retards… Si Miami ne fait pas l’effort de ce côté du terrain, surtout face à un fort trio d’attaquants, c’est perdu d’avance.

En saison régulière

Chicago 3-0

19 octobre : Miami – Chicago 108-116

20 décembre : Miami – Chicago 103-113

19 mars : Chicago – Miami 113-99

VERDICT

Chicago. Bien sûr, le Heat joue à domicile et il ne faut jamais sous-estimer le talent de Jimmy Butler, ou les stratégies d’Erik Spoelstra. Sauf qu’il y a quelque chose qui cloche dans ce groupe, collectivement. C’est comme si Miami avait passé son année à regretter ce Game 7 face aux Celtics, ou le départ de PJ Tucker. Ce dernier n’a jamais été remplacé et le Heat souffre en défense, mais aussi au rebond. Et comme l’adresse aux tirs a fui tout la saison, léger avantage aux Bulls dont la dynamique est meilleure.

HORAIRE

À 1h30, dans la nuit de vendredi à samedi.