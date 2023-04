Luka Doncic : « Pas d’inquiétude, je suis heureux à Dallas »

La rumeur a fait trembler les fans des Mavericks : après une saison ratée, sans playoffs, Luka Doncic pourrait bien demander un transfert durant l’été 2024… Une information rapportée au joueur, qui a nié.

« C’est marrant, je ne savais pas que c’était vrai… Je n’ai pas dit ça », a réagi la star de Dallas à ESPN. « Je suis heureux ici, donc pas d’inquiétude. »

Même s’il a confirmé que le choix de Mark Cuban et des dirigeants de balancer les deux derniers matches pour privilégier la Draft, qui vaut à la franchise une enquête de la NBA pour « tanking », n’est pas passé. « Je n’ai pas aimé cette décision, c’est tout », dit-il sans s’épancher.

Luka Doncic souhaite que Kyrie Irving reste

Le All-Star est un peu plus loquace sur la suite, même s’il n’entre pas dans les détails. S’il est certes heureux dans le Texas, finir une saison mi-avril n’est pas un horizon plaisant. « Des choses doivent changer, c’est évident », annonce le Slovène. « La saison passée, on était en finale de conférence, on s’était amusé. »

Et Kyrie Irving ? Le meneur de jeu est la priorité estivale de Mark Cuban et son association avec Doncic, sans avoir été un échec, car aucun signe de dysfonctionnement ne fut visible, n’a pas non plus été une réussite puisque Dallas a coulé semaine après semaine.

« Je pense que c’est très bien. Logiquement les gens vont dire que non, vu les résultats récents, mais une alchimie et une relation, cela prend du temps pour se mettre en place. J’espère qu’il va rester là. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 Total 330 34 46.6 33.8 73.9 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.