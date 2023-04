Alors que les Mavericks avaient encore une chance d’accrocher une place au « play-in », les dirigeants ont décidé de mettre de nombreux titulaires au repos avant la rencontre face aux Bulls. Pire, alors que l’équipe menait d’une quinzaine de points à l’entame du dernier quart-temps face à l’équipe B des Bulls, Dallas a donné l’impression de balancer le dernier quart-temps, avec notamment trois dernières possessions ridicules. Au point même de faire rire Mark Cuban…

Mais ça n’a pas fait rire Jason Kidd, ni la NBA puisque le porte-parole de la ligue a annoncé qu’une enquête était ouverte sur leur attitude avant et pendant la rencontre. « La NBA a ouvert une enquête aujourd’hui sur les faits et les circonstances entourant les décisions et la conduite du match des Mavericks lors de leur rencontre d’hier face aux Bulls, y compris les motivations derrière ces actions » a expliqué Mike Bass.

Concrètement, on sait que Dallas avait besoin de perdre pour se donner le maximum de chances de conserver son choix de Draft. Ce que n’a pas caché Kidd, plutôt gêné par les question des journalistes : « Parfois, les décisions sont difficiles à prendre. On essaie de gagner le titre et cette décision est peut-être un pas en arrière qui, espérons, nous permettra d’avancer »