Mark Cuban veut construire sur le long terme avec Jason Kidd et Kyrie Irving

« Jason Kidd n’est pas vraiment populaire sur Twitter… Oui, mais Twitter, ce n’est pas la réalité. » Cet échange entre un journaliste et Mark Cuban résume plutôt bien le sentiment du propriétaire des Mavs concernant son coach.

Car avec la dégringolade récente des Texans, qui pourraient être en vacances anticipées dimanche soir, la question de l’avenir de Jason Kidd peut se poser. L’ancien entraîneur n’ayant jamais réussi, son expérience à Milwaukee l’a déjà montré, à enchaîner deux bonnes saisons de suite…

Mais comme les Wizards l’ont fait avec Wes Unseld Jr., Mark Cuban confirme déjà Jason Kidd pour la saison prochaine, et lui retire même la responsabilité des échecs de Dallas.

« Il n’y a pas de raison de changer », assure le propriétaire pour le site officiel de la franchise. « Je ne pense pas que Jason soit le problème. C’est plus moi le souci. On n’a pas d’identité et je n’ai pas su m’adapter aux changements : les « take fouls », la vitesse du jeu. On n’a pas fait les choses nécessaires pour garder notre niveau défensif. »

De plus, Mark Cuban a confirmé ses envies de prolonger Kyrie Irving durant l’intersaison. Il en profite pour brosser un portrait positif de son entente avec le champion 2016.

« J’adorerais avoir Kyrie et je veux qu’il reste, c’est sûr », annonce-t-il pour le Dallas Morning News. « Et je pense qu’on a nos chances. Je pense qu’il est heureux ici, il me l’a dit, et je m’entends bien avec lui. Tout ce que je peux dire, c’est que tout ce que je pensais savoir sur Kyrie, à cause de tout ce que j’ai lu, est faux à 100%. Il n’a rien à voir avec ce que j’ai lu. J’ai appris à le connaître, je l’aime bien. Il est différent, il n’est pas comme tous les autres, pas comme tous les autres athlètes et pour moi, c’est un point positif. »

Le propriétaire de la franchise a même souligné que conserver le meneur de jeu sera la priorité estivale des Mavericks. Et pour un autre joueur libre cet été, Christian Wood, en perte de vitesse depuis quelques semaines, est-ce pareil ? « Je ne vais pas faire tous les joueurs individuellement », a écarté Mark Cuban. Ambiance…