Les Mavericks n’ont pas l’intention de lâcher Kyrie Irving

Il reste trois matchs à Dallas (Kings, Bulls, Spurs) pour au moins accrocher le « play-in ». Les Mavericks n’ont toutefois plus leur destin en main puisque sans le « tiebreaker » sur le Thunder et les Wolves, ils doivent gagner deux matchs de plus qu’Oklahoma City et trois de plus que Minnesota pour arracher une place dans le Top 10…

Autant dire que ça va être très compliqué. Surtout, même en cas de qualification pour le « play-in », il faudrait ensuite y gagner deux matchs afin d’espérer se qualifier pour le premier tour, et y défier sans doute les Nuggets sans l’avantage du terrain. Pour les finalistes de conférence en titre, cette qualification serait donc surtout symbolique.

Un choix de Draft qui peut compter

Selon Shams Charania, Dallas a d’ailleurs pensé mettre Luka Doncic et Kyrie Irving au frigo pour les trois derniers matchs, afin de garder le maximum de chances de conserver son premier tour à la prochaine Draft.

En effet, celui-ci, qui était impliqué dans l’échange de Kristaps Porzingis, est protégé 1-10. Or, en terminant avec un meilleur bilan que Utah, Dallas n’a que 79.8% de chances de le garder, et donc 20.2% de le laisser aux Knicks. Si l’équipe finit avec un bilan inférieur au Jazz, les Mavs auraient par contre 96.9% de chances de le conserver.

On a donc beaucoup de mal à y croire tant Dallas a besoin de rassurer Luka Doncic. Arracher le play-in, et peut-être les playoffs, semble vital pour le club pour conclure cette saison très compliquée.

En cas de vacances anticipées, c’est l’avenir de Kyrie Irving qui risque d’être le plus scruté. Selon Chris Haynes, du Bleacher Report, les Mavericks n’ont pas l’intention de le laisser partir et ça n’a rien de surprenant. Mark Cuban ne l’a pas fait venir pour une pige de quelques semaines, et il souhaite l’associer à Luka Doncic sur la durée.

Un effectif à remodeler

Il faut dire que même si l’association Doncic/Irving n’a pas fait de miracles (9 victoires et 16 défaites depuis l’arrivée de « Uncle Drew » dans le Texas) et que Kyrie Irving n’était pas forcément la solution aux soucis de Dallas, il n’est pas non plus le problème. Cet effectif est simplement mal construit, avec un secteur intérieur défaillant et un manque de défenseurs pour compenser les lacunes des stars dans le domaine, notamment de Luka Doncic.

La grande question, c’est surtout pourquoi les Mavs n’ont pas verrouillé Jalen Brunson, le laissant finalement partir à New York sans aucune contrepartie, pour tenter le pari Kyrie Irving quelques mois plus tard…

L’ancien des Cavaliers, des Celtics et des Nets n’a en tout cas pas l’intention de prolonger en amont de la « free agency » et il va bien tester le marché. Là encore, ça n’a rien de surprenant car il ne peut prolonger que pour 83 millions de dollars sur deux ans avant le 30 juin. En tant que « free agent », il pourra par contre parapher une offre de 272 millions de dollars sur cinq ans avec Dallas, ou 221 millions de dollars sur quatre ans ailleurs.

La question, c’est de savoir si Dallas a l’intention de lui offrir le maximum, sans garde-fou. Brooklyn avait refusé de le faire et c’est pour ça que Kyrie Irving a décidé de réclamer son transfert.

Selon le Bleacher Report, le but pour Dallas est de conserver Kyrie Irving et de l’entourer, lui et Luka Doncic, d’extérieurs polyvalents et défenseurs, ainsi que de protecteurs de cercle. Là encore, c’est extrêmement logique. Reste que c’est plus facile à dire qu’à faire car c’est tout l’effectif qu’il faut remodeler, alors que les contrats de Tim Hardaway Jr, Davis Bertans, Maxi Kleber et JaVale McGee courent encore la saison prochaine.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 59 37 49.3 37.4 90.4 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.0 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 19 38 51.0 37.7 94.6 1.1 4.0 5.1 5.9 2.8 1.2 1.8 0.6 26.7 Total 670 34 47.2 39.1 88.4 0.8 3.1 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.