Les Wizards confirment Wes Unseld Jr. pour la saison prochaine

Depuis l’arrivée de Wes Unseld Jr. sur leur banc il y a deux ans, les Wizards font du surplace. Les chiffres le prouvent parfaitement puisque Washington a terminé la saison 2021/2022 avec un bilan de 35 victoires – 47 défaites, une 12e place dans la conférence Est et pas de playoffs, ni de « play-in » donc.

Cette saison ? Seulement 34 succès et 45 défaites pour l’instant, une 12e place à l’Est et pas de playoffs ni de « play-in » à nouveau… La franchise va devoir évidemment faire mieux pour espérer retrouver les playoffs, disputés seulement une fois en cinq ans (en 2021).

Pour autant, Wes Unseld Jr. n’est pas en danger. « Il sera notre coach à l’avenir », annonce le président et GM des Wizards, Tommy Sheppard, pour The Athletic.

Pour le dirigeant, son entraîneur n’a pas été aidé cette saison, notamment à cause des blessures. Comme la saison dernière, Bradley Beal a été trop souvent blessé et il n’a joué que 50 matches. Kyle Kuzma et Kristaps Porziņgis ont eux aussi raté des rencontres. Si bien que le trio Beal – Kuzma – Porziņgis n’a évolué ensemble qu’à 35 reprises.

Une défense toujours aussi perméable

Néanmoins, il est clair que le fils de la légende Wes Unseld, disparue en 2020, n’a pas trouvé la bonne formule pour faire progresser les Wizards en défense. Alors même qu’il arrivait avec cette volonté et avec son expérience réussie de spécialiste dans ce domaine à Denver, en tant qu’assistant.

Là encore, les chiffres le montrent très bien : les joueurs de la capitale étaient certes la 25e défense de la ligue en 2021/2022 et la 20e cette année, mais en réalité, leur efficacité a régressé : 114.5 points encaissés sur 100 possessions l’an passée contre 115.6 cette saison.

Les performances de Delon Wright ont été intéressantes en janvier, pour permettre de montrer un meilleur visage défensif. Sauf que, comme ses coéquipiers, le meneur de jeu a passé beaucoup trop de temps à l’infirmerie (deux mois, entre fin octobre et fin décembre) pour peser sur le long terme.