Andrew Wiggins sur le terrain pour les choses sérieuses

Avec 51 jours d’absence et 23 matchs manqués, la marche était sans doute trop haute pour Andrew Wiggins, et le risque trop conséquent du point de vue du staff pour remettre le Canadien dans le bain pour les deux derniers matchs de saison régulière, à Sacramento puis à Portland.

Steve Kerr a donc coupé court au suspense mercredi en annonçant qu’Andrew Wiggins allait rester éloigné des parquets pendant dix jours afin de se remettre en condition physique. « Il va continuer à travailler et il va monter en puissance assez rapidement », a déclaré le coach de Golden State.

Sur la bonne voie, mais pas encore prêt

S’il n’a plus joué depuis le 13 février, Andrew Wiggins avait gardé la forme avec un coach personnel. Mais le staff des Warriors devait encore valider son niveau général avant de l’autoriser à revenir en jeu. Pendant que ses coéquipiers préparaient la rencontre à venir face à Sacramento, l’ailier a donc participé à une séance d’entraînement avec des jeunes joueurs et une partie du staff.

« Il a joué sur tout le terrain, à 5-contre-5. Il a fait bonne figure », a confié Steve Kerr. « Il n’a pas joué depuis deux mois et il est sur le terrain, il court et il a l’air en forme. Il doit encore enchaîner un certain nombre de jours comme celui-ci avant d’être prêt à jouer un match NBA. Nous ne pouvons pas le mettre en mauvaise posture sur le plan de la santé. Nous devons nous assurer que nous le préparons bien, que sa force et sa condition physique sont bonnes avant de le mettre sur le terrain ».

L’enjeu est pourtant de taille sur cette fin de saison régulière puisque la place des Warriors dans le Top 6 à l’Ouest n’est pas encore assurée ! Mais le staff a décidé de ne pas jouer avec le feu, préférant aborder la postseason avec un Andrew Wiggins en pleine forme plutôt que de risquer qu’il ne se blesse en amont.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 Total 635 35 44.9 35.4 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.