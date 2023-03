Pour la troisième fois de suite, un pivot est nommé « Player Of The Year » par l’AP : après Luka Garza d’Iowa en 2021 et Oscar Tshiebwe de Kentucky en 2022, c’est Zach Edey de Purdue qui remporte le trophée cette saison.

Auteur d’un exercice gargantuesque conclu avec des moyennes de 22.3 points (61% aux tirs) et 12.9 rebonds, le pivot canadien était le favori évident tout au long de la saison pour cette récompense, qui lui est décernée quasiment à l’unanimité puisque seulement un seul des 58 journalistes qui composent le panel de votants n’a pas voté pour lui.

Une accolade individuelle qui s’ajoute à un trophée de « Player Of The Year » dans la conférence Big Ten obtenu plus tôt dans le mois, et qui vient surtout lui apporter un peu de réconfort, deux semaines après une fin de saison très décevante de son équipe, éliminée dès le premier tour de la « March Madness » malgré une tête de série #1.

« La saison s’est ponctuée de manière brutale, et ça craint, mais bien sûr c’est toujours sympa de remporter un trophée individuel » a-t-il ainsi réagi. « Ces trois dernières saisons, j’ai progressé de manière constante, donc je suis satisfait d’être récompensé. Même si la fin de la saison me reste en travers de la gorge. »

La suite pour Zach Edey est complexe à décrypter. « Junior » cette saison, il lui reste encore deux années d’éligibilité sur le circuit NCAA. La NBA est certainement aussi dans un coin de sa tête, mais son profil de pivot « old school » n’a pas particulièrement de succès dans la NBA en 2023. Reste toujours l’option de la G-League, ou de l’Europe.

Ou tout simplement l’option plus pragmatique et bénéfique pour lui financièrement d’un retour en NCAA pour profiter du NIL, tout en continuant à s’éclater sur les terrains. Comme les Armando Bacot, Drew Timme, Hunter Dickinson ou encore Oscar Tshiebwe, des « dinosaures » du poste 5 aux yeux des franchises NBA qui ont alors choisi dans leur meilleur intérêt de prolonger leur carrière universitaire.