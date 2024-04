Les Warriors pas certains de revoir Andrew Wiggins cette saison

Cette nuit, Giannis Antetokounmpo n’était pas le seul grand absent de la rencontre entre les Warriors et les Bucks, puisque Andrew Wiggins n’a toujours pas réintégré l’effectif des champions en titre. Cela va faire bientôt un mois qu’on ne l’a plus vu sur un terrain, et ses coéquipiers ne l’ont plus vu à l’entraînement. L’ailier des Warriors a des problèmes familiaux, et aucune date de retour n’est envisagée. Steve Kerr espère juste le retrouver d’ici la fin de saison.

« C’est l’espoir… mais vraiment, il n’y a rien de concret » a répondu le coach des Warriors avant le match face aux Bucks. « On lui donne le temps, comme on l’a déjà dit, car il doit gérer quelque chose de plus important que le sport. S’il peut revenir, ce serait super. Si ce n’est pas possible, OK. Quoi qu’il arrive, on va le gérer comme il le faut ».

Après la rencontre, c’est Stephen Curry qui s’est exprimé sur les problèmes personnels de Wiggins. Comme Jordan Poole en milieu de semaine, le meneur All-Star assure que tout le monde le soutient dans cette épreuve.

« La vie est plus importante que le basket »

« D’ami à ami, de coéquipier à coéquipier, je lui envoie simplement du soutien. C’est une situation difficile en raison de son absence prolongée, mais c’est nécessaire. La vie est plus importante que le basket. Peu importe ce que lui et sa famille traversent, c’est tout ce qui compte. Quand il sera prêt à revenir, je suis sûr qu’il le fera. »

Pour Curry, il est important pour un sportif de pouvoir prendre du recul, et de s’occuper des siens. Même en pleine saison.

« En termes de disponibilité, Andrew est bâti comme ça… Je sais que l’ambiance et le fait d’être avec nous lui manquent et qu’il nous manque aussi » enchaîne le meneur des Warriors. « Il y a tellement de projecteurs braqués sur ce que nous faisons au quotidien et sur le fait que tant de gens comptent sur nous tous les jours. Pouvoir redonner cette énergie à sa famille, c’est énorme. Nous le soutenons dans tout cela et dès qu’il sera prêt à revenir, il reviendra. »