Et si Russell Westbrook croisait à nouveau John Wall…

Depuis une semaine, John Wall sait qu’il est sur un siège éjectable, et son départ avait été évoqué au moment des contacts avec les Nets pour un transfert de Kyrie Irving. Absent des parquets depuis quatre semaines après s’être blessé aux abdominaux sur un dunk, le meneur des Clippers n’est absolument pas certain de rejouer aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George, et cette nuit, Marc Stein a confirmé que son séjour à Los Angeles touchait à sa fin.

La direction cherche à l’échanger, ou même le couper via un « buy-out ». L’objectif est clair : trouver un meilleur meneur pour la fin de saison. Ils ont déjà raté deux cibles : Kyrie Irving et Mike Conley. On évoquait la piste Kyle Lowry mais il est blessé, et son salaire peut coincer. Quant à Fred VanVleet, il est quasi inaccessible sans lâcher un gros morceau, tandis que Terry Rozier est plus efficace en électron libre, que dans un rôle de « gestionnaire ».

Au final, la solution pourrait se trouver du côté des Lakers, ou plus exactement du Jazz depuis cette nuit, avec Russell Westbrook.

Transféré à Utah, l’ancien MVP devrait être coupé dans la foulée, et les Clippers seraient sur les rangs pour le recruter. L’occasion pour Russell Westbrook de retrouver Paul George, et de rester à Los Angeles. Comme en 2020, lors de son transfert aux Wizards, il pourrait remplacer John Wall.

Sauf que rien n’est fait car les Bulls seraient aussi sur le coup, et que sans doute d’autres formations pourraient se montrer. On pense à Miami si Kyle Lowry reste plus longtemps que prévu à l’infirmerie.