La télévision américaine se doutait bien qu’un tel événement allait booster les audiences. Selon Sports Media Watch, la rencontre entre les Lakers et le Thunder, marquée par le record de points de LeBron James, a été suivie par 2,98 millions de téléspectateurs sur TNT (chaîne du câble). Avec un pic à 3,7 millions, au moment où le « King » a dépassé Kareem Abdul-Jabbar.

Soit la plus grosse audience pour la chaîne, en dehors d’une « Opening Night » ou de la reprise lors de la « bulle » d’Orlando en juillet 2020 (3,35 millions de personnes devant Clippers – Lakers), depuis 2018. Cette année-là, les débuts de LeBron James avec les Lakers sur le parquet des Blazers, avaient été suivis par 3,3 millions de curieux.

On rappelle que jusqu’ici cette saison, les palmes de l’audience appartiennent aux matchs qui ont été diffusés à Noël, diffusés sur ESPN et ABC, avec plus de 6 millions de téléspectateurs devant l’affiche entre Bucks et Celtics. On reste dans tous les cas logiquement très loin des niveaux d’audience atteints en Finales NBA par exemple, où plus de 10 millions de spectateurs sont devant leur poste.