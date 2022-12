L’audience des matchs de Noël remonte à la télévision et explose sur les réseaux sociaux

La NBA pouvait trembler pour l’audience de ses matchs de Noël puisque la NFL avait placé pour la première fois trois rencontres face au marathon habituel de la ligue de basket.

Finalement, l’audience a été plutôt bonne avec 4.3 millions de téléspectateurs en moyenne devant les cinq matchs.

C’est la rencontre entre les Bucks et les Celtics qui a attiré le plus de monde, avec 6.03 millions de téléspectateurs en moyenne devant ABC, et même un pic à 6.83 millions. La chaîne avait d’ailleurs décidé de diffuser tous les matchs de la journée, ce qui lui a permis de récupérer de grosses parts de marché sur tous les créneaux.

Sur la journée, c’est une hausse de 5% par rapport à l’an dernier (4.1 millions) alors que c’est une hausse de 190% sur les réseaux sociaux de la NBA (et application) avec 250 millions de vues le jour de Noël ! Le compte Instagram de la NBA a d’ailleurs aussi été le compte le plus regardé du réseau social le 25 décembre.

Reste que l’audience TV continue de baisser par rapport à la période pré-pandémie. En 2019, les matchs de Noël attiraient ainsi 5.3 millions de téléspectateurs en moyenne, avec près de 9 millions pour le duel Clippers – Lakers.