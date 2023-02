Pour Steve Kerr et Draymond Green, Jordan Poole a signé l’un de ses meilleurs matchs

« C’est une bonne question », lâche Jordan Poole en tapotant sur la table en conférence de presse. Un journaliste vient de lui demander quelle a été sa passe décisive préférée, délivrée lors de la rencontre face au Thunder. « Probablement le rebond offensif vers Loon (Kevon Looney) », finit-il par répondre en référence à ce caviar offert dans le prolongement d’un rebond offensif capté et renvoyé directement vers son pivot, seul sous le cercle.

Cette question ne lui aurait sans doute pas été posée si l’arrière, repositionné à la mène en raison de la blessure de Stephen Curry, n’avait pas signé son record en carrière à la passe avec 12 ballons distribués. Dont certains après un travail de fixation remarquable. À l’instar de sa contre-attaque menée à toute vitesse où il a préféré faire une croix sur un lay-up ouvert pour trouver dans le corner l’homme brûlant de la soirée, Klay Thompson.

« JP devient un arrière tellement complet. Je suis incroyablement fier de son développement », salue le joueur auteur de 42 points, qui voit en son coéquipier un « futur All-Star ». Draymond Green n’est pas non plus en reste en matière de compliments. Une journaliste a à peine le temps de terminer sa question que l’intérieur fuse : « C’était le meilleur match que j’ai vu de sa part. Il a perdu quatre ballons dont trois étaient liés au fait qu’il comprenait ce qu’il se passait dans le jeu et essayait d’obtenir des tirs pour Klay. Un seul vrai ballon perdu donc. Il a fait un match incroyable des deux côtés du terrain. »

Le cadre de l’équipe, dont l’altercation d’avant-saison avec Jordan Poole semble aujourd’hui lointaine, considère que l’arrière « a laissé le jeu venir à lui, il a impliqué tout le monde et ensuite il a cherché son tir. Tout était magnifique, j’ai trouvé que c’était un match incroyable. »

En contrôle

Pas particulièrement adroit en première période (2/7 au tir), Jordan Poole a trouvé son tir au fur et à mesure et s’est beaucoup plus relâché dans la seconde moitié, l’évolution du score largement en faveur des Californiens aidant. Résultat : Steve Kerr est du même avis que Draymond Green : « Je l’ai trouvé magnifique ce soir. Un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer. Il était tellement sous contrôle. »

Contrôle ? « Il a dicté le jeu en première mi-temps sans beaucoup marquer. Évidemment, Klay dominait avec son tir, mais Jordan contrôlait le jeu. Il dirigeait le jeu et prenait soin de la balle. Et puis bien sûr, il a commencé à marquer en deuxième mi-temps, quand cela s’est présenté. Il a été brillant toute la soirée. »

Avec à la clé une belle ligne de statistiques à 21 points (8/14 aux tirs dont 5/10 de loin), 12 passes donc et 4 rebonds, et l’impact le plus positif au score de son équipe (+28).

« On a été très efficaces, on s’est rapidement mis dans le bon rythme », se contente de décrire le faux meneur, dont la moyenne à la passe n’a jamais été aussi élevée en carrière. On lui demande enfin s’il devrait être plus utilisé dans un rôle de facilitateur. « Pas nécessairement. L’idée est toujours de jouer mon jeu et d’être agressif. »