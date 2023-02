Dans les coulisses de l’élaboration de la Ja 1

Ja Morant est un joueur qui a les idées claires et un jeune homme qui sait ce qu’il veut. Avant même d’intégrer la NBA à l’été 2019, son choix de sponsor était tranché, ce serait Nike et rien d’autre. « Les offres sont arrivées, mais j’ai dit à ma famille et à mon agence que Nike avait toujours ma préférence, donc je ne me souciais pas vraiment des autres marques », raconte le meneur des Grizzlies.

Trois ans plus tard, le jeune All-Star est devenu une superstar de la ligue, son équipe est passée des bas fonds aux premières places de la conférence Ouest et sa collaboration avec la marque à la virgule s’apprête à donner vie à la Ja 1, sa première chaussure signature.

D’après quelques infos glissées par Nike, et c’est évidemment du marketing, la conception s’est concentrée sur trois priorités : le « verrouillage dynamique » pour assurer les meilleurs changements de direction, le côté réactif et « explosif », marque de fabrique du joueur, et l’amorti pour offrir le meilleur soutien sur les réceptions après ses envolées.

La Ja 1 arrive en avril

« Le saint-Graal est de pouvoir sauter plus haut, et c’est son style de jeu. Les enfants et les joueurs du monde entier veulent l’imiter, et nous avons la chance de pouvoir offrir une solution de performance accessible pour y parvenir. Nous avons la chance de nous associer à lui sur ce point », explique Scott Munson, vice-président de Nike pour le basket masculin.

La modélisation de la première chaussure signature du joueur a évolué au fil des mois et des réunions entre la marque et le joueur. « Ils ont tout simplement donné vie à ma chaussure à partir de ce que nous avions discuté, ce sur quoi nous étions d’accord et le message que nous voulions faire passer », a apprécié Ja Morant. « Il est venu à la réunion avec des concepts. Nous sommes venus avec des idées », précise Ben Nethongkome, designer chez Nike.

C’est le jour de Noël, au moment de défier les Warriors, que Morant a présenté ce premier modèle signature, et il a tout pour plaire avec sa tige basse, et ces virgules qui se croisent sur le talon. Trois coloris ont déjà été dévoilés, d’abord la version « Chimney » qui devrait faire fureur, puis la « Day One », en hommage à ses débuts, et enfin la « Trivia » estampillée de questions sur sa vie et son œuvre. Un quatrième coloris inspiré des premiers maillots des Grizzlies, alors basés à Vancouver, devrait rapidement suivre.

Le prix sera de 110 dollars, avec une sortie prévue le 1er avril prochain.

