Ja Morant dévoile un nouveau coloris de la Ja 1

Les pieds de Ja Morant n’avaient jamais été aussi scrutés que ces derniers jours !

Depuis l’annonce de la sortie de la Ja 1, sa première chaussure signature, en avril prochain, le joueur continue de faire l’actualité en portant de nouveaux coloris.

Après avoir dévoilé une magnifique version en violet et bleu ciel, le meneur des Grizzlies a cette fois arboré un tout nouveau coloris, avec une tige entre cuir et mesh entièrement rose, et une partie en orange sur le talon, où l’on distingue sa signature.

Le logo Nike est parcouru par un dégradé allant du bleu foncé au jaune, tandis que la semelle ressort en violet pâle.

(Via Nick DePaula)

