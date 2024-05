« D’où vient Ja Morant ? », « Combien de frères et sœurs Ja Morant a-t-il ?« … Tel est le genre de questions que l’on retrouve sur le prochain coloris de la Ja 1, première chaussure signature de Ja Morant.

Le modèle garde un mariage de couleurs assez inédit pour accompagner sa tige en blanc nacré mêlée de cuir et de mesh, avec du vert pour le « Swoosh », du bleu, du jaune et du violet. On note également une touche de rouge sur le « 12 », également sur le talon. Les différentes questions figurent sur le talon et la semelle intérieure.

Difficile de ne pas y voir un hommage déguisé à la Reebok « Question » dessinée à l’époque pour Allen Iverson, d’autant que Ja Morant est un peu la version 2.0 de « The Answer », notamment pour son appétit à aller se frotter aux intérieurs adverses.

Date de sortie prévue pour le 27 avril, à un prix annoncé à 110 dollars.

(Via SneakerNews)

—

