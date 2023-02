Miami fait plier Cleveland dans le « money time »

Sur l’ultime possession, Donovan Mitchell (16 points, 9 passes, 4 interceptions) a bien cru envoyer les deux équipes en prolongation, mais son tir à 3-points s’est une nouvelle fois avéré imprécis et le Heat a pu pousser un grand ouf de soulagement.

Victorieux (100-97) des Cavaliers d’Evan Mobley (19 points, 7 rebonds) et Darius Garland (16 points, 5 passes) dans l’Ohio, les coéquipiers de Jimmy Butler (23 points, 5 passes, 3 interceptions) et Bam Adebayo (18 points, 11 rebonds) ont ainsi fait parler leur expérience dans les moments chauds, pour se rapprocher de la 5e place de leur adversaire au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le duo Butler/Adebayo s’occupe de tout dans le « money time ». Trois minutes à jouer, 93-92 pour les Cavaliers. Puis Bam Adebayo et Jimmy Butler prennent les choses en main pour conduire le Heat vers la victoire. D’abord avec deux paniers près du cercle d’Adebayo, dont un sur une passe de Butler et un autre après un rebond offensif du pivot. Puis avec un panier à mi-distance et des lancers de Butler (certes quelque peu maladroit sur la ligne). Également importants pour gêner les attaquants de Cleveland en défense, les deux All-Stars de Miami ont ainsi montré les muscles dans les derniers instants.

— Un mano-a-mano étouffant. C’est peu dire que les deux équipes se sont rendues coup pour coup aujourd’hui, les égalités et les changements de leader ayant été légion toute la soirée, avec une décision qui s’est faite sur l’ultime possession. Une bataille plaisante et digne des playoffs entre Cleveland et Miami, possiblement amenés à se rencontrer au printemps prochain. Pour ceux qui le souhaiteraient, cet avant-goût a forcément dû les conforter dans leur envie…

TOPS/FLOPS

✅ Evan Mobley. Donovan Mitchell et Darius Garland en difficulté au shoot, c’est le jeune intérieur des Cavaliers, fraîchement sélectionné pour son second Rising Stars Challenge, qui s’est chargé de guider la franchise de l’Ohio offensivement, mais aussi défensivement (comme à son habitude). On appréciera notamment cette énergie, contagieuse, affichée de sa part pour relancer Cleveland dans le troisième quart-temps, quand Miami avait creusé un bel écart. Agressif au scoring, Evan Mobley termine à l’arrivée la partie avec un +/- impressionnant de +16, au vu de l’écart final, soit le meilleur côté Cavs et côté Heat.

✅ Caleb Martin. Ce n’est pas le nom le plus ronflant de l’effectif floridien comparé à Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro ou Kyle Lowry, mais l’ailier n’en est pas moins important dans la réussite du Heat. Preuve en est cette nuit, puisque son double-double (18 points, 10 rebonds) a été essentiel dans cette victoire face aux Cavaliers. Tout en discrétion et sans fioriture (7/8 au tir, dont 4/5 à 3-points), il a pris ce que la défense adverse lui laissait et s’est imposé comme le parfait facteur X de cette partie, précieux des deux côtés du parquet.

⛔ L’adresse à 3-points de Cleveland. Dans un match aussi serré et indécis, shooter à seulement 11/40 derrière l’arc (28% de réussite) est pour le moins handicapant. D’autant plus quand le Heat affiche, de son côté, un joli 14/31 dans l’exercice (soit 45% de réussite) et s’est longtemps reposé là-dessus pour rester au contact et combler ses difficultés à scorer dans la peinture. Mention « spéciale » à Donovan Mitchell (3/13) et Darius Garland (2/7), qui n’ont eu de cesse d’arroser de loin…

⛔ Les débuts de quart-temps de Miami. Le Heat est parvenu à l’emporter au forceps, mais le Heat s’est aussi pas mal tiré de balles dans le pied pour démarrer la rencontre (mené 16-5), démarrer la seconde période (mené 61-55) ou démarrer le quatrième quart-temps (mené 83-79), connaissant à chaque fois de longues minutes sans marquer et de tâtonnement avec le ballon. Sans conséquence finalement, mais ces entames de quart-temps ont eu le mérite d’irriter Erik Spoelstra et de donner des munitions gratuites aux Cavaliers pour frapper un grand coup et se détacher.

LA SUITE

Cleveland (31-22) : réception de Memphis, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

Miami (29-23) : déplacement à New York, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).