Les Knicks sur la piste de Grayson Allen ?

Les Knicks et les Bucks vont-ils s’entendre pour conclure un échange entre anciens Dukies ? À deux semaines de la « trade deadline », fixée au 9 février, on apprend, via les informations de Hoopshype, que la franchise de New York a exprimé de l’intérêt envers Grayson Allen, alors que Cam Reddish est plus que jamais sur le départ.

C’est une rumeur qui fait sens côté Knicks, pour deux raisons. La première, c’est l’importance de recruter un renfort avant la « deadline », puisque Tom Thibodeau, depuis maintenant plus d’un mois, joue avec une rotation très resserrée de 9 joueurs, en tirant notamment beaucoup sur la corde en ce qui concerne ses titulaires. Même si lui n’est pas vraiment d’accord avec cette vision…

La deuxième, peut-être moins « urgente » mais tout de même à creuser, c’est la faible efficacité des Knicks derrière l’arc : 34.2% de réussite collectivement, soit la sixième moyenne la plus faible de la ligue cette saison. Avec ses 40.2% de réussite dans cet exercice (sur 4.6 tentatives par match), Grayson Allen serait ainsi un renfort de poids à « Big Apple », alors que l’attaque des Knicks, notamment dans les fins de matchs, a parfois tendance à stagner.

En échange, Leon Rose et son staff pourraient donc envoyer Cam Reddish dans le Wisconsin. L’intérêt des champions 2021 pour l’ailier de 23 ans, cloué sur le banc depuis le 4 décembre, semble concret depuis plusieurs jours, et il est vrai que l’ancien de Duke, lui aussi, correspond au profil d’ailier long, athlétique et bon défenseur que Mike Budenholzer affectionne.